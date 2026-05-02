Adiós a The New Day: Kofi Kingston y Xavier Woods dejan WWE

En un anuncio que ha sacudido al mundo de la lucha libre, Kofi Kingston y Xavier Woods han decidido de mutuo acuerdo separarse de WWE. Así lo reportó este sábado el periodista Sean Ross Sapp de Fightful Select, junto con Cory Hays de Bodyslam.net.

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La dupla, conocida mundialmente como The New Day (sin su compañero Big E, quien ya se había retirado), pone fin a una de las trayectorias más icónicas y exitosas de los últimos 20 años en la empresa. Según fuentes cercanas, la salida es amistosa y no se trata de un despido.

► Una era que llega a su fin

New Day’s Kofi Kingston and Xavier Woods have mutually decided to part ways with WWE, Fightful Select and @Cory_Hays407 of Bodyslam have learned pic.twitter.com/4D8U0vDz5S — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 2, 2026

The New Day debutó en 2014 como un trío formado por Kingston, Woods y Big E. Lo que empezó como un historia al estilo de teleevangelistas, evolucionó hasta ser uno de los actos más queridos y exitosos de WWE.

Entre sus logros destacan once reinados como campeones en parejas, un récord absoluto en la historia de WWE, además de la histórica KofiMania de 2019, cuando Kingston ganó el Campeonato WWE en WrestleMania 35 tras una campaña masiva de apoyo de los fans.

En diciembre de 2024, el grupo vivió un giro dramático: Kingston y Woods dieron la espalda a Big E en Raw, convirtiéndose en rudos por primera vez en años. Aunque intentaron refrescar su personaje, no tuvieron el impulso esperado.

► ¿Qué sigue para Kingston y Woods?

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Ambos tienen más de 15 años en WWE (Kingston debutó en 2006 y Woods en 2010). Woods es además el creador del exitoso canal de gaming UpUpDownDown—, se espera que encuentren oportunidades, específicamente AEW, donde podrían tener su dream match contra The Young Bucks o contra Kenny Omega y Kota Ibushi.