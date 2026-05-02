¿El fin de los MFTs? JC Mateo y Tonga Loa, despedidos de WWE

WWE ha liberado a Tonga Loa (Tevita Fifita) y a JC Mateo (Jeff Cobb) de su contrato. Tonga Loa, hermano de Tama Tonga e hijo de Haku, regresó a WWE en mayo de 2024 como parte de The Bloodline (junto a Solo Sikoa), grupo que después se transformó en The MFTs.

A pesar de su rol en uno de los grupos más relevantes del elenco actual, su liberación se suma a una serie de movimientos de la compañía bajo TKO.

► ¿Hay más despidos?

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WWE ha tenido una oleada importante de recortes en 2026: El 24 de abril despidió a más de 20 superestrellas, incluyendo nombres como Aleister Black, Zelina Vega, Nikki Cross, Bo Dallas (Uncle Howdy), Kairi Sane, Zoey Stark, Alba Fyre, Apollo Crews, Santos Escobar, Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin), Dexter Lumis, Erick Rowan, Joe Gacy y varios talentos de NXT.

Los despidos en WWE suelen responder a ajustes presupuestarios, cambios creativos y optimización de elenco tras eventos grandes como WrestleMania.