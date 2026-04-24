ÚLTIMA HORA: Dexter Lumis habría salido de WWE

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que el luchador Dexter Lumis habría sido parte de la lista de personas que han salido del elenco oficial y de la empresa WWE hoy viernes 24 de abril de 2026.

► Dexter Lumis , el último miembro de The Wyatt Sicks que también habría salido de WWE

Dexter Lumis, de nombre real Samuel Robert Shaw, luchador estadounidense de 42 años de edad, que debutó en la lucha libre en 2007 a nivel independiente. Posteriormente, logró ganarse un lugar en TNA y allí permaneció hasta el año 2015.

Lumis luchó con Global Force Wrestling, con la NWA y en febrero de 2019 firmó contrato con WWE, llegando al WWE Performance Center.

En NXT, Lumis ganó notoriedad por su personaje siniestro, que «abducía» luchadores, pero que, a la vez, era gracioso. Formó parte de The Way. Y tuvo una gran química con su pareja en pantalla, Indi Hartwell, con quien incluso llegó a hacer una boda en NXT y dijo sus primeras palabras: «Acepto». Johnny Gargano, líder de The Way, decidió abandonar WWE y a los pocos meses, en abril de 2022, Lumis fue despedido y regresó al circuito independiente. Indi compartió este tuit tras los rumores:

Sin embargo, en agosto de 2022, como otra de las grandes sorpresas con las que Triple H dejaba claro que estaba totalmente a cargo de la dirección creativa de WWE, algo que ya no es verdad, regresó a WWE y debutó en Raw el 8 de agosto de 2022.

Lumis tuvo grandes luchas en Raw y desapareció, hasta que el 17 de junio de 2024 retornó a Raw como parte de The Wyatt Sicks. Ya veremos cuál es el futuro de su carrera luchística.