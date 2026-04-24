ÚLTIMA HORA: Erick Rowan habría salido de WWE

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha podido saber que otro miembro de The Wyatt Sicks, el gigante Erick Rowan, estaría también en la lista de luchadores que salieron de la empresa WWE el día de hoy viernes 24 de abril.

► Erick Rowan habría salido de WWE por segunda vez

Así lo ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, indicando que no ha podido confirmar la veracidad de la noticia, pero que hay fuertes rumores.

Joseph Ruud, luchador estadounidense de 44 años de edad, quien debutó en la lucha libre en 2003 tras ser instruido por Eddie Sharkey. Luchó durante varios años en el circuito independiente e incluso, llegó a luchar en NOAH en Japón. Llegó a WWE en 2011, firmando contrato en febrero de ese año y fue asignado al centro de desarrollo de ese entonces, Florida Championship Wrestling, bajo el nombre de Erick Rowan.

Tuvo un par de luchas y rápidamente fue llamado a formar parte de The Wyatt Family en 2012, grupo en el que estuvo solamente dos años, pero en el que creó grandes momentos. Junto a Braun Strowman y los ya fallecidos Bray Wyatt y Luke Harper (Brodie Lee), se ganaron el cariño de los fans.

Tras una breve etapa a nivel individual, en 2015 volvió a The Wyatt Family y allí estuvo hasta el 2017. Luego, Rowan y Harper hicieron equipo durante un año. Finalmente, de 2019 a 2020, Rowan hizo equipo con Daniel Bryan, hoy Bryan Danielson, y fue despedido el 15 de abril de 2020 en medio de los recortes por covid.

Rowan luchó a nivel independiente, se dedicó a grabar películas independientes e hizo dos apariciones en AEW. En 2020, para un tributo al fallecido Brodie Lee, y en 2022, luchando junto con PAC y Penta Oscuro ante Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews.

Rowan retornó a WWE el 25 de agosto de 2023 para asistir al tributo al fallecido Bray Wyatt y en mayo de 2024 firmó contrato para volver a WWE. Su regreso fue el 17 de junio como parte de The Wyatt Sicks y hoy hay fuertes rumores de su salida, aún no confirmada.