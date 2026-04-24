ÚLTIMA HORA: Andre Chase, fuera de WWE

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha confirmado la sexta salida del elenco de WWE este viernes 24 de abril de 2026. Se trata de Andre Chase.

► Andre Chase , despedido de WWE 2 días después de aparecer en NXT anunciando el regreso de la Chase U

Andre Chase, luchador estadounidense nacido como Chance Barrow, y de 37 años de edad, debutó como Harlem Bravado en ROH y junto a su hermano, Lance Bravado, compitieron en ROH y en NOAH. Pasaron por un montón de promociones independientes como CHIKARA Pro Wrestling y Dragon Gate USA, así como por TNA en 2016.

En 2021 llegó a WWE y debutó en NXT, en el WWE Performance Center. El 21 de septiembre de 2021, debutó un show llamado Andre Chase University, que rápidamente se transformó en una universidad con sus estudiantes.

Aunque en meses pasados la Chase U estaba acabada, en el show de NXT de hace dos días, del 22 de abril, Chase abrió un maletín con un hoodie que decía Chase U, anunciando el regreso de la Chase University, pero ya no se podrá dar.