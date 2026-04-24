ÚLTIMA HORA: Nikki Cross, Zoey Stark, Alba Fyre, fuera de WWE

En una noticia de ÚLTIMA HORA, se ha reportado que hay en WWE actualmente una nueva ola de salidas de la empresa. Así lo ha informado en exclusiva Sean Ross Sapp de Fightful Select. Nikki Cross, Zoey Stark y Alba Fyre son los tres primeros nombres que se conocen, ya no forman parte de WWE, propiedad de TKO.

► ¿Nuevo Viernes Negro en WWE ? Se reporta que Nikki Cross , Zoey Stark y Alba Fyre están fuera de WWE

Eso sí, es importante señalar que Ross Sapp dice que no se sabe si son despidos realizados por WWE o que estas luchadoras pidieron salidas de la empresa. Nikki Cross reaccionó así:

“Adiós y gracias, WWE.

«Estoy muy emocionada por lo que traerá el siguiente capítulo de mi vida.

«Gracias a todos por el cariño y el apoyo constante.

«Un agradecimiento especial a Robbie Brookside y a William Regal por ayudar a que este sueño se hiciera realidad.

«Gracias a los luchadores, entrenadores, productores y a todo el equipo tras bambalinas que hace posible todo esto.

«A las increíbles chicas del vestidor ❤️”