ÚLTIMA HORA: Joe Gacy, fuera de WWE

Continúan las salidas de WWE. Se ha podido confirmar que Joe Gacy, miembro de The Wyatt Sicks, ya no forma más parte de WWE, según TKO.

► Joe Gacy se va de WWE tras seis años

Así lo ha confirmado Sean Ross Sapp a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, por lo que crece la incertidumbre en torno a qué pasará con The Wyatt Sicks, el grupo liderado por Bo Dallas, en homenaje a su fallecido hermano, Bray Wyatt, pues ya han perdido dos de sus miembros, ya que Nikki Cross también salió de WWE.

Joe Gacy, de nombre real Joseph Ruby, es un luchador estadounidense de 28 años de edad, que comenzó su carrera de forma inusual: como luchador extremo en la mítica y temida Combat Zone Wrestling, en el año 2006.

En 2018, Joe Gacy llegó a EVOLVE, empresa que tenía un acuerdo de colaboración con WWE desde 2015 y que terminó siendo comprada por WWE en 2020, año en el que fue firmado por WWE. En 2024, Joe Gacy debutó en el elenco estelar de Raw como miembro de The Wyatt Sicks; su personaje recordaba a Huskus the Pig, de la Firefly Fun House de Bray Wyatt. En esta etapa, llegó a ser Campeón de Parejas WWE junto con Dexter Lumis.