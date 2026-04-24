ÚLTIMA HORA: Bo Dallas (Uncle Howdy), fuera de WWE

Este es el fin de The Wyatt Sicks en WWE. Bo Dallas, quien también interpretaba al personaje de Uncle Howdy, ya no forma más parte de WWE.

► Bo Dallas ( Uncle Howdy ) ya no forma parte de WWE

Así lo confirmó vía su cuenta oficial de X, antes Twitter, el periodista Sean Ross Sapp de Fightful Select.

Bo Dallas firmó contrato con WWE en 2008, llegando a formarse en Florida Championship Wrestling, pero en 2021, tras más de un año sin aparecer en pantalla, fue despedido, confirmándose su salida de WWE tras 13 años de ausencia.

Aunque se fue a vivir en una gran granja con su entonces novia, Liv Morgan, y se habló de su retiro, en Extreme Rules de 2022, Bray Wyatt hizo su regreso a WWE, siendo la primera gran sorpresa de Triple H, quien en julio de 2022 había asumido el poder total como Director Creativo de Contenido de WWE, mismo que hoy ya no tiene en su totalidad.

Bray Wyatt era atormentado por un tal Uncle Howdy, quien apareció por fin en WWE en diciembre de 2022, siendo representado por su hermano. Aunque en un principio se aliaron en rivalidad con LA Knight y Bobby Lashley, había indicios de que había una guerra entre ellos que iba a tener un clímax con una lucha en mano a mano en WrestleMania 39, aunque Wyatt también estaba en planes tentativos para luchar ante Bobby Lashley y Brock Lesnar.

Sin embargo, Wyatt fue sacado de la televisión por problemas de salud y no luchó en WrestleMania 39. En agosto de 2023, Wyatt murió sorpresivamente por un ataque al corazón, consecuencia de sus secuelas del coronavirus.

En el Raw después de WrestleMania 40, WWE empezó a promocionar a Rotunda con su personaje de Uncle Howdy, vía viñetas misteriosas y códigos QR. Uncle Howdy regresó a WWE en el Raw del 17 de junio de 2024 liderando un grupo conocido como Wyatt 6, que posteriormente se transformó en The Wyatt Sicks.

Bo Dallas tuvo solamente 11 luchas, incluyendo una en AAA, en este período hasta su retiro. Y es que tuvo mala suerte, pues duró varios meses fuera del ring por una lesión en el hombro.

El concepto de The Wyatt Sicks nunca pegó realmente, aunque tampoco fue bien desarrollado por Triple H.