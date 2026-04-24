AEW Collision se emite este sábado grabado desde el Veterans Memorial Coliseum en Portland, Oregon (anteriormente llamado Memorial Coliseum), coliseo con capacidad para 12,000 aficionados, y casa de los Portland Winterhawks de la WHL.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Matt Jackson y Nick Jackson vencieron a Zachary Wentz y Myron Reed (****) Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly vencieron a Jay Lethal, Blake Christian y Lee Johnson (** 1/2) Kris Stalander e Hikaru Shida vencieron a Big Anne y Danika Della Rouge (** 1/2) ELIMINATOR MATCH; CAMPEONATO CONTINENTAL AEW: Jon Moxley (c) venció a Nick Wayne (**** 1/2) PAC venció a Lio Rush (**** 1/2) Místico, Brody King y Máscara Dorada vencieron a Bull RIvera, KC Riff y Ricky Gibson (***) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW: Thekla (c) retuvo ante Alex Windsor (**** 1/2)

► Este sabado en AEW Collision

Thekla se convirtió en Campeona Mundial AEW tras derrotar a Kris Statlander. Su reinado ha sido un ejercicio de cinismo: en Dynasty retuvo ante Jamie Hayter con una rodada a espaldas usando las cuerdas. La semana pasada retuvo ante Alex Windsor golpeándola con unos nudillos de acero. Pero Windsor, quien es Campeona NJPW Strong, no quedó conforme, y así lo dijo el miércoles en Dynamite. En eso, llegó Persephone, la Campeona Mundial CMLL, quien le propuso unir fuerzas para enfrentar a Thekla. La compañera de Thekla será Skye Blue. No será tarea fácil para Windsor y Persephone, pues la tercera integrante del Triangle of Madness, Julia Hart, estará en la esquina.

En lucha titular, ‘Jungle’ Jack Perry expondrá el Campeonato Nacional AEW ante El Clon, el integrante más impredecible de la Don Callis Family.

The Conglomeration (Orange Cassidy, Roderick Strong y Kyle O’Reilly) defenderán el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante la Don Callis Family (Lance Archer, Andrade y Hechicero).

Chris Jericho formó una alianza con el Hurt Syndicate (Bobby Lashley y Shelton Benjamin) para enfrentar en igualdad de condiciones a The Demand (Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona).

En lucha de cinco contra cinco, los Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) se unirán a los Rascalz (Zachary Wentz, Myron Reed y Dezmond Xavier) para enfrentar a The Dogs (David Finlay y Clark Connors) y a los Death Riders (Daniel Garcia, Wheeler Yuta y Claudio Castagnoli).

RUSH en Collision es siempre una garantía de brutalidad. Este sábado lo veremos contra Adam Priest, quien lleva semanas buscando una victoria importante.

Además, los Campeones Mundiales de Parejas AEW, FTR (Cash Wheeler y Dax Harwood) responderán al desafío de Adam Copeland, quien los retó a un combate de título vs. carrera en un New York Street Fight para Double or Nothing.