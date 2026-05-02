El incierto futuro de Malakai Black tras su despido de WWE

Como ya se ha vuelto casi una tradición en la industria, WWE realizó una nueva ronda de despidos tras WrestleMania, y entre los nombres más llamativos destacan Malakai Black y Zelina Vega.

El caso de Black, en particular, ha generado un debate mucho más intenso. Su salida llega después de apenas un año en la empresa, lo que deja muchas dudas sobre su futuro inmediato y su posicionamiento dentro del panorama global de la lucha libre.

► Un regreso a AEW, algo complicado

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Naturalmente, la primera opción que muchos consideran es All Elite Wrestling. Sin embargo, esta posibilidad está lejos de ser tan clara como podría parecer. Durante su etapa previa en la empresa, Black no logró consolidarse de manera positiva. Diversos reportes apuntaban a dificultades tras bambalinas, especialmente relacionadas con su deseo de tener un mayor control creativo sobre sus combates y resultados.

Estos problemas llegaron a tal punto que incluso se convirtieron en objeto de burla dentro de la propia comunidad de aficionados, con el ya conocido meme sobre su supuesta lesión de hombro como excusa para evitar derrotas. Más allá de la exageración propia del internet, lo cierto es que su reputación dentro del vestidor habría quedado tocada.

En cuanto a Vega, su situación es distinta pero también relevante. Antes de su regreso a WWE, mantenía negociaciones avanzadas con AEW, pero decidió romperlas en cuanto la empresa dirigida por Nick Khan mostró interés en recuperarla. Este antecedente tampoco juega a su favor si se plantea una oferta por AEW y Tony Khan.

Además, reportes recientes indican que el vestidor de AEW atraviesa actualmente uno de sus momentos más estables y cohesionados, lo que haría poco probable la incorporación de figuras que puedan generar fricción. A esto se suma que talentos como Kofi Kingston y Xavier Woods, miembros de The New Day, podrían convertirse en prioridad para la empresa. En este contexto, AEW parece, al menos por ahora, una puerta prácticamente cerrada.

Otra alternativa interesante es Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Esta opción cobra fuerza principalmente por la relación actual entre TNA y WWE, que podría facilitar un eventual regreso a la empresa de Stamford en el futuro, algo que históricamente ha sido una prioridad tanto para Black como para Vega.

No obstante, el principal obstáculo aquí es el económico. TNA no cuenta con la capacidad financiera para ofrecer contratos comparables a los de las grandes empresas, por lo que cualquier acuerdo dependería en gran medida de la disposición de ambos luchadores a ajustar sus expectativas salariales.

► ¿Su futuro estará en Japón?

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Por otro lado, New Japan Pro-Wrestling también aparece como una opción sobre el papel, pero presenta complicaciones similares. Más allá del aspecto económico, existe una clara diferencia de estilo. NJPW se caracteriza por una presentación más deportiva y realista, mientras que Black ha demostrado preferir propuestas más teatrales y cargadas de elementos sobrenaturales, al estilo de figuras como The Undertaker o The Fiend. Esta incompatibilidad creativa reduce considerablemente la viabilidad de esta alternativa.

En este contexto, el circuito independiente —tanto en Norteamérica como en Europa— se perfila como la opción más inmediata y lógica para ambos. Allí podrían capitalizar su nombre y reconocimiento para generar ingresos sólidos mientras esperan una oportunidad en una empresa mayor.

En definitiva, el futuro de Malakai Black y Zelina Vega es, a día de hoy, incierto. Las puertas principales no están completamente abiertas, y cualquier movimiento dependerá tanto de factores económicos como de decisiones estratégicas. Por ahora, todo apunta a que deberán reconstruir su valor en el mercado antes de dar el siguiente gran paso en sus carreras.