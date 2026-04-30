No se espera que Aleister Black regrese a AEW

Hace unos días, Aleister Black fue despedido de WWE. Y muchos se preguntaban qué sería de la vida y de la carrera del luchador holandés, casado con Zelina Vega.

► Malakai Black no estaría en la mira de AEW para un regreso

Muchos fans esperaban verlo de regreso en AEW; sin embargo, por ahora, a falta de que se cumpla con la presumible cláusula de no competencia de 90 días, Aleister Black, conocido a nivel independiente como Malakai Black, no regresaría a AEW.

Así lo ha reportado Wrestle Votes Radio, quien indicó que, según sus fuentes, por ahora, no se espera que Malakai Black vuelva pronto a la empresa de Tony Khan. Estas fueron sus palabras:

“Y luego un pequeño dato desde el lado de Elite. Después de hablar con una fuente, nos dijeron que la creencia actual dentro de AEW es que Aleister Black no estará regresando pronto. Comentarios internos sugieren que incluso quienes siguen siendo cercanos a Black recomendarían no esperar un regreso en el futuro cercano.

«Así que parece que Malakai Black va a permanecer, entre comillas, ‘enterrado’, y es lo que hay. Qué fue lo que pasó ahí, no lo sé.

«Para mí, parece ser algo de personalidad. Creo que hay un tema de personalidad aquí… no sé si él proyecta cierta imagen para algunas personas… hasta que trabajas con alguien, realmente no conoces toda la historia… hay un millón de cosas que no sabemos que pasan tras bambalinas y que influyen en cómo se ubica a la gente en la cartelera o en cómo se les percibe de cara al futuro”.

Recordemos que incluso MJF en un tuit se opuso al regreso de Malakai Black a AEW, pues este fue infeliz allí y se negó a perder varias luchas, diciendo que si perdía muchas luchas y ante algunas personas, iba a perder aura su personaje.

Algo que le fue duramente criticado, sobre todo porque en su regreso a WWE no tuvo la relevancia que llegó a tener en AEW, y perdió muchas veces.