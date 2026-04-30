AJ Lee en pausa: ¿Fin temporal o definitivo en WWE?

AJ Lee regresó a WWE en septiembre del año pasado tras una década de retiro. En Elimination Chamber 2026 se convirtió en Campeóna Intercontinental, manteniendo una rivalidad con Becky Lynch, ante quien perdió el título en WrestleMania. Tras esa lucha, Lee fue entrevistada por Jackie Redmond en el WrestleMania 42 Saturday post-show, y declaró:

«Ha sido mi experiencia favorita en WrestleMania hasta ahora. Quizás mi lucha favorita hasta ahora. Aunque perdí, pude tener a mi familia aquí. Para muchos de ellos era la primera vez que me veían, y lo que quería hacer con esa entrada era representar a todos los fans que han estado conmigo desde el primer día; que han llevado mis atuendos, mis camisetas, mis pantalones cortos y mis zapatos; todos los que han saltado a mi lado todo el camino. Eso era por ustedes… ¡Los amo! La última vez no pude despedirme y me sentí mal por eso. Así que esto no es un adiós. Pero los veré pronto. Eso espero.»

► ¿Cuándo volveremos a ver a AJ Lee?

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Según un reporte reciente de Fightful Select, los planes creativos para AJ Lee en WWE están “efectivamente terminados” por el momento.

Fuentes indican que, aunque no hay historias activas ahora, existe esperanza de que regrese para programas futuros y eventos grandes como SummerSlam 2026. AJ misma ha mencionado que no tuvo expectativas altas al volver y que disfruta el viaje:

«Cero expectativas. Creo que estoy en un momento muy diferente de mi vida, en el que puedo simplemente disfrutar y divertirme. Y creo que en mis veintes era literalmente una chica recién salida de la calle, así que todo era cuestión de supervivencia y era una pequeña Chihuahua agresiva tratando de demostrar mi valía en el mundo. Y eso era necesario, y me llevó a donde necesitaba llegar. Siempre he sido esa luchadora cada vez que tengo un sueño que quiero cumplir.

«Pero ahora poder ser mi versión adulta, saber quién soy, saber lo que he hecho, puedo entrar a este lugar con una nueva clase de confianza y una calma propia de una mujer hecha y derecha, y hay un nivel diferente de actuar con esa mentalidad de ‘sí, sé lo que puedo hacer’. Y eso lo hace un poco más divertido. Realmente puedo disfrutar y absorber los momentos, en lugar de sentir que estoy peleando a diario como antes».

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Tras WrestleMania, Lee dijo comentó que necesita un chequeo médico antes de decidir el siguiente paso, pero dejó la puerta abierta. Algunos fans temen que este sea el final, mientras otros lo ven como un descanso merecido tras meses intensos.

¿Volverá AJ Lee pronto o este es un cierre temporal para enfocarse en otros proyectos? Por ahora, el futuro es incierto, pero los fans esperan su regreso en los próximos meses para seguir escribiendo historia en la división femenina de WWE.