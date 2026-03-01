WWE Elimination Chamber: AJ Lee se corona campeona Intercontinental

En uno de los combates más esperados de la noche, el Campeonato Intercontinental Femenil estuvo en juego cuando Becky Lynch defendió el título ante el regreso de AJ Lee, quien llegó decidida a demostrar que sigue siendo una amenaza real en la división.

La campeona comenzó agresiva, arrinconando a su rival apenas sonó la campana. La referee Jessika Carr tuvo que intervenir mientras “The Man” se burlaba imitando la entrada de la retadora. Becky mantuvo el control con llaves a ras de lona y castigo constante a la espalda, buscando desgastar desde temprano.

AJ respondió con velocidad y precisión, encendiendo al público con un bulldog y más adelante con un tornado DDT seguido de un Shinning Wizard que estuvo cerca de darle el triunfo. La campeona reaccionó a tiempo y el intercambio subió de intensidad.

La tensión aumentó cuando Lynch retiró el protector de un esquinero sin que la oficial lo notara. En el caos posterior, la réferi quedó fuera de combate y AJ atrapó a Becky en un Black Widow. La irlandesa se rindió claramente, pero no hubo autoridad que validara la sumisión.

Desesperada, Becky llevó la lucha al exterior e incluso introdujo una silla metálica al ring. Conectó un Manhandle Slam que parecía definitivo, pero AJ resistió ante el asombro de los aficionados.

► Momento clave

En el desenlace, Lynch intentó aprovechar el esquinero expuesto, pero AJ la esquivó, provocando que la campeona impactara contra el metal. Sin perder tiempo, la retadora aplicó nuevamente el Black Widow en el centro del ring. Esta vez, con la referee consciente, Becky Lynch no tuvo más opción que rendirse.

► ¿Qué pasará ahora?

AJ Lee conquista su primer campeonato desde que regresó a WWE por lo que llegará a WrestleMania como monarca, y habrá que ver si Becky será su rivall para el evento magno de WWE.