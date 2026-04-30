AJPW: Resultados «Champion Carnival 2026» Día 6

El Sanjo City Public Welfare Hall fue el recinto desde donde All Japan Pro Wrestling presentó la sexta jornada del torneo «Champion Carnival 2026«.

► «Champion Carnival 2026» Día 6

Daisuke Sekimoto se mantiene firme en la cima de su sector tras ligar su cuarta victoria, en esta ocasión ante Xyon.

Otro que sigue con buen paso es Kengo Mashimo derrotando a Rei Saito con una palanca al brazo.

Kuma Arashi lgró su primer triunfo pasando sobre Go Shiozaki.

Tras una recia lucha, Oddyssey pasó sobre Yuma Anzai puntos.

Yuya Aoki sorprendió a Ren Ayabe para llevarse la victoria y acumular cinco puntos.

En la última lucha de la jornada, Talos logró imponerse a Kento Miyahara para lograr su segundo triunfo.

Los resultados completos son:

AJPW «CHAMPION CARNIVAL 2026», 26.04.2026

Sanjo City Public Welfare Hall

728 Espectadores

1. Ryuki Honda, Hokuto Omori, Atsuki Aoyagi y Rising HAYATO vencieron a Shotaro Ashino, MUSASHI, Ryo Inoue y Shota Kofuji (8:01) con un Sid Vicious de HAYATO sobre Kofuji.

2. Champion Carnival – Grupo B: Daisuke Sekimoto [8] venció a Xyon [2] (10:09) con un Big Bang Catastrophe.

3. Champion Carnival – Grupo A: Kengo Mashimo [6] venció a Rei Saito [6] (9:25) por detención arbitral (Armlock).

4. Champion Carnival – Grupo A: Kuma Arashi [2] venció a Go Shiozaki [4] (12:07) con un Diving Senton.

5. AJPW World Jr. Heavyweight Title Skirmish: Dan Tamura y Hideki Suzuki vencieron a Seigo Tachibana y Hyo Ogawa (11:55) con la Powerbomb de Tamura sobre Tachibana.

6. Champion Carnival – Grupo A: Oddyssey [6] venció a Yuma Anzai [3] (12:20) con un Diving Body Press.

7. Champion Carnival – Grupo B: Yuma Aoyagi [5] venció a Ren Ayabe [4] (20:48) con la End Game.

8. Champion Carnival – Grupo A: Talos [4] venció a Kento Miyahara [5] (12:22) con la Ride the Lighten Daddy.

– Champion Carnival 2026 – Clasificación Parcial:

Grupo A:

1. Rei Saito [6]

-. Kengo Mashimo [6]

-. Oddyssey [6]

4. Kento Miyahara [5]

5. Go Shiozaki [4]

-. Talos [4]

7. Yuma Anzai [3]

8. Kuma Arashi [2]

Grupo B:

1. Daisuke Sekimoto [8]

2. Madoka Kikuta [6]

3. Hideki Suzuki [5] **

4. Yuma Aoyagi [5]

5. Ryuki Honda [4] **

6. Ren Ayabe [4]

7. Xyon [2] **

8. Jun Saito [0] *

* Perderá el resto del torneo debido a una lesión.

** Recibe 2 puntos más por cada incomparecencia.