WWE habría sido “políticamente forzada” a firmar a Zoe Hines, sobrina del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., así lo dio a conocer Dave Meltzer en Wrestling Observer Radio, detallando que la contratación de Hines ya era un secreto a voces dentro de WWE desde hace aproximadamente un año.

Meltzer dijo:

Escuché hablar mucho de Zoe Hines, diría que hace unos seis meses, y se decía claramente que era un caso de contratación impuesta por razones políticas. O sea, ella es una verdadera atleta, juega sóftbol. Cuando hizo su prueba, no es que dejara a todos boquiabiertos ni siquiera que causara buena impresión. Se comentaba mucho que fue una contratación forzada por quién era ella y porque Robert F. Kennedy y Linda McMahon están en el gabinete, y simplemente, ella quería intentarlo.

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Fue como con Simone Johnson, lo mismo. Había oído que muchos temían esto. En cuanto a su contratación, diría que probablemente se sabía desde hace fácilmente un año que era inevitable que esto ocurriera».

► ¿Quién es Zoe Hines?

Zoe Hines, joven atleta con experiencia en softball universitario, recientemente participó en un tryout de WWE. Su vínculo familiar con RFK Jr. la han puesto en el ojo del huracán, debido al delicado contexto político que se vive en Estados Unidos. Algunos fans lo ven como nepotismo puro y cuestionan la integridad del proceso de contratación. Otros defienden que “en WWE siempre ha habido nepo babies” y que, al final, el público decidirá si Hines se gana su lugar o no.

Hay quienes lamentan que la joven ya empiece su carrera con un estigma, pues no ha hecho nada malo y ya la están saboteando antes de debutar.

► «La Nepobaby definitiva»: Jim Cornette

Una opinión fuerte ha sido la de Jim Cornette, un gran crítico de la administración Trump:

Besides the obvious fact that Shitler and his band of criminal misfits are determined to fuck up everything that exists with their lunatic bullshit, this satanic spawn of Black Sheep Kennedy could be the biggest heel ever in wrestling, the «Ultimate Nepobaby». https://t.co/BVOKGAsMQk — Jim Cornette (@TheJimCornette) April 30, 2026

«Además del obvio hecho de que Mierdler y su banda de desgraciados criminales están determinados a joder todo lo que existe con sus estupideces de lunáticos, este engendro satánico de Oveja Negra Kennedy podría ser la ruda más grande que jamás exista en la lucha, la Nepobaby Definitiva».

En la lucha libre, el talento y la conexión con el público lo deciden todo. Por más nexos políticos que tenga, si no conecta con la audiencia, difícilmente durará. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. ¿Logrará Zoe Hines callar las críticas con calidad en el ring?