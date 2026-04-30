Este pasado 19 de abril, durante el fin de semana más mediático de la industria luchística, ATTACK! Pro Wrestling tuvo su particular versión de WrestleMania, RaffleMania, cuya séptima entrega discurrió desde el Cathays Community Centre en Cardiff (Gales).

Como plato fuerte, Dani Luna protagonizó su segunda defensa del Campeonato ATTACK!, con el joven y pujante Tommy Vril de retador.

Además, otro oro se defendió. Sean Smith (cantante de la banda The Blackout) puso sobre la mesa por primera vez el Campeonato ATTACK! 24:7, enfrentando a Larry The Caddy.

Completaron el cartel, un choque por parejas donde The Freshnas fueron contra James Ellis y Beachball Buchanan, un Scramble con Aluna, Visage, Chicago Desailly y Aaron McRae, junto a tres duelos: Drew Parker vs. Leon Cage, Leyton Buzzard vs. Brendan White y Matt Gatlin vs. Luke Freehill.

RaffleMania 7 pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de ATTACK!, y ahora está disponible para su visionado en el Patreon de la empresa.

► ATTACK! RaffleMania 7: resultados completos

Matt Gatlin derrotó a Luke Freehill .

. SCRAMBLE: Chicago Desailly derrotó a Aluna, Visage y Aaron McRae . Desailly es uno de los actuales «Contenders» de RevPro. McRae debutó aquí con ATTACK! y encajó la cuenta de tres.

. Desailly es uno de los actuales «Contenders» de RevPro. McRae debutó aquí con ATTACK! y encajó la cuenta de tres. Drew Parker derrotó a Leon Cage .

. CAMPEONATO ATTACK! 24/7: Sean Smith (c) derrotó a Larry The Caddy para retener el título .

. El Sapo derrotó a Larry The Caddy .

. Brendan White derrotó a Leyton Buzzard . Kanji era la rival inicialmente anunciada para Buzzard, pero fue baja de última hora.

. Kanji era la rival inicialmente anunciada para Buzzard, pero fue baja de última hora. The Freshnas (Fabio y Martin Steers) derrotaron a James Ellis y Beachball Buchanan . Charlie Sterling se escondía bajo la identidad de Beachball Buchanan.

. Charlie Sterling se escondía bajo la identidad de Beachball Buchanan. CAMPEONATO ATTACK!: Dani Luna derrotó a Tommy Vril para retener el título.