ATTACK! Pro Wrestling estrenó escenario, el Arches London Bridge, con su más reciente evento hasta ahora, Under The Bridge, celebrado el pasado 3 de abril.

Como lucha estelar, Dani Luna defendió el máximo cetro de la promotora ante Thomas Shire, socio de 1 Called Manders en Cowboy Way.

También estuvieron en juego las correas de duplas de ATTACK!, con Greedy Souls buscando conservarlas ante Hyperactive.

Completando el cartel, Connor Mills se midió a Tommy Vril, Joe Lando a James Ellis y hubo lucha a cuatro bandas entre Danny Black, Nino Bryant, Leon Cage y Ollie Jackson.

Under The Bridge pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de ATTACK! y está disponible para su visionado en el Patreon de la compañía.

► Dani F’n Luna

James Ellis derrotó a Joe Lando . ♠♠♠1/2

. CAMPEONATO DE PAREJAS ATTACK!: Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) (c) derrotaron a Hyperactive (Safire Reed y Anita Vaughan) para retener el título . Reed fue puesta de espaldas planas luego de un Martinete asistido de Jones. Greedy Souls superaron con éxito su primer compromiso como monarcas, viniendo de coronarse en el show de aniversario de ATTACK! ♠♠♠3/4

. Reed fue puesta de espaldas planas luego de un Martinete asistido de Jones. Greedy Souls superaron con éxito su primer compromiso como monarcas, viniendo de coronarse en el show de aniversario de ATTACK! Tommy Vril derrotó a Connor Mills . ♠♠♠3/4

. LUCHA A CUATRO BANDAS: Nino Bryant derrotó a Danny Black, Leon Cage y Ollie Jackson . Tuvo aquí Jackson su debut en ATTACK! y encajó el pin luego del Bryant Splash. Espectacular lucha, epítome del estilo crucero actual, que hubiera hecho tirarse de los pelos (los pocos que tenía) a Vader. ♠♠♠♠1/4

. Tuvo aquí Jackson su debut en ATTACK! y encajó el pin luego del Bryant Splash. Espectacular lucha, epítome del estilo crucero actual, que hubiera hecho tirarse de los pelos (los pocos que tenía) a Vader. Simon Miller derrotó a Create A Wrestler . Bajo el disfraz del célebre ¿personaje? se encontraba James Ellis. Lucha de completa comedia, que tuvo la forma de un enfrentamiento de videojuego, «taunts» incluidos que hacían que se cargara la barra de «momentum» de cada competidor en pos de ejecutar su «finisher». ♠♠♠

. Bajo el disfraz del célebre ¿personaje? se encontraba James Ellis. Lucha de completa comedia, que tuvo la forma de un enfrentamiento de videojuego, «taunts» incluidos que hacían que se cargara la barra de «momentum» de cada competidor en pos de ejecutar su «finisher». CAMPEONATO ATTACK!: Dani Luna (c) derrotó a Thomas Shire para retener el título. Otra gran actuación de Luna en un gran duelo intergénero. ♠♠♠♠

⇒ Notable velada de ATTACK!, donde cada punto se sintió distinto y todos tuvieron sustancia (incluso el alivio cómico previo al estelar). No se pierdan el 4-Way y ojo a Ollie Jackson, novel gladiadora que cabe seguir de cerca.

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