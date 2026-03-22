Tres lustros han pasado desde que Pete Dunne y el anunciador Jim Lee pusieran en marcha ATTACK! Pro Wrestling, antes de establecerse en la ciudad de Cardiff. Y ayer, con Dunne en WWE luchando enmascarado, la promotora propiedad de Mark Andrews (quien también pasara tiempo atrás por el gigante estadounidense) celebró su quince cumpleaños desde el Great Hall de la capital galesa.

Vimos un estelar a la altura de la efeméride, con Kanji defendiendo el principal oro de ATTACK! ante Dani Luna, futura Campeona Mundial Knockouts en TNA, y vieja conocida bajo los focos de la promotora.

Además, se pusieron sobre la mesa los otros dos títulos de ATTACK!: The Freshnas (Fabio y Martin Steers) buscaron conservar el Campeonato de Parejas ante Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo), Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) y Legion Of Bloom (Lil’ Johnny The Sunflower y Sonny The Sunflower); mientras James Ellis hizo lo propio con el Campeonato 24/7 frente a Sean Smith (cantante de la banda The Blackout).

Completando el cartel, Paul London hizo su regreso a ATTACK! formando dupla con Flash Morgan Webster para ir contra Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II), hubo un «Weird & Wonderful Rumble» y se disputaron tres duelos no titulares: Cara Noir vs. Tommy Vril, Mark Andrews vs. Josh Holly (en estipulación «Courtroom Brawl Tables») y Drew Parker vs. Nico Angelo (en lucha de reglas extremas).

ATTACK! Pro Wrestling 15 Year Anniversary pudo seguirse en directo a través del canal de YouTube de la empresa, donde está disponible para su visionado.

► Nueva monarca en ATTACK!

Tommy Vril derrotó a Cara Noir .

. CAMPEONATO DE PAREJAS ATTACK!, TORNADO A CUATRO BANDAS: Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) derrotaron a The Freshnas (Fabio y Martin Steers) (c), Sunshine Machine (TK Cooper y Chuck Mambo) y Legion Of Bloom (Lil’ Johnny The Sunflower y Sonny The Sunflower) para ganar el título . White y Jones se hicieron por primera vez con este cetro, poniendo fin a un reinado de 99 días.

. White y Jones se hicieron por primera vez con este cetro, poniendo fin a un reinado de 99 días. CAMPEONATO ATTACK! 24/7: Sean Smith derrotó a James Ellis (c) para ganar el título . Smith conquistó por primera vez esta presea, poniendo fin a un reinado de 34 días.

. Smith conquistó por primera vez esta presea, poniendo fin a un reinado de 34 días. LUCHA DE MESAS COURTROOM BRAWL: Mark Andrews derrotó a Josh Holly (con Hunter Maul) . El objetivo era el mismo que en cualquier «Tables match» estándar. Eddie Dennis, retirado desde 2025, ayudó a Andrews a ganar la lucha.

. El objetivo era el mismo que en cualquier «Tables match» estándar. Eddie Dennis, retirado desde 2025, ayudó a Andrews a ganar la lucha. Flash Morgan Webster y Paul London derrotaron a Lykos Gym (Kid Lykos y Kid Lykos II) .

. LUCHA DE REGLAS EXTREMAS: Drew Parker derrotó a Nico Angelo . Parker fue presentado como ECDrew e hizo su entrada al estilo Sandman, con «Enter Sandman» sonando de fondo.

. Parker fue presentado como ECDrew e hizo su entrada al estilo Sandman, con «Enter Sandman» sonando de fondo. Jim Lee anunció la puesta en marcha de la división «Weird & Wonderful», cuya primera muestra sería la batalla programada a continuación.

WEIRD & WONDERFUL RUMBLE: Leon Cage derrotó a AJ Nox, Beachball Bechannon, Create-A-Wrestler, El Sapo, Larry The Caddy, Love Making Demon, Matt Gatlin, Old Poppa Sunflower, Oliver Sudden, Simon Miller, The Tab, Visage y Vivika . Love Making Demon era Tommy Vril y Sunflower era Josh Holly.

. Love Making Demon era Tommy Vril y Sunflower era Josh Holly. CAMPEONATO ATTACK! PRO: Dani Luna derrotó a Kanji (c) para ganar el título. Excelente combinación del estilo powerhouse de Luna y del estilo grappling de Kanji. La habitual persistencia mostrada por Kanji (aplicando una espectacular versión del Cattle Mutilation, entre otras llaves, y sacándose de la nada su Hidden Blade justo después de recibir el Super-Duper German Suplex) puso contra las cuerdas a Luna. Tanto, que logró que la «Knockout» se rindiera… con el réferi grogui tras un golpe fortuito. Básicamente, Luna sobrevivió a Kanji, convirtiendo un sankaku-jime en su Luna Landing, por el que pudo ponerla de espaldas planas. Luna ganó por primera vez una correa que Kanji ostentaba desde el pasado diciembre. ♠♠♠♠