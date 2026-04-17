¿Qué papel desempeñará Danhausen en WrestleMania 42?

Desde su llegada a la WWE durante Elimination Chamber, Danhausen ha compartido pantalla con diversas figuras durante la programación de la compañía, dándoles a los fanáticos algunos de los momentos más entretenidos recientemente. Con WrestleMania 42 a la vuelta de la esquina, Matt Hardy se refirió a la participación de Danhausen en la WWE hasta el momento, planteando incluso la posibilidad de tener un encuentro con John Cena.

► Papel de Danhausen en WrestleMania 42 aún es incierto

Al respecto, Wrestlevotes Radio en Fightful informó recientemente que se espera que Danhausen aparezca en WrestleMania en un segmento, si el tiempo lo permite, y que se ha hablado de una aparición junto a Cena. Sin embargo, PWInsider Elite informa que, si bien Danhausen está planeado para el evento, la idea que se barajó para su aparición no incluía a Cena, sino a Danhausen interactuando con luchadores de tamaño reducido.

En este punto, lo único que parece confirmado (y que evidentemente será un acierto) es que los fanáticos podrán contar con la presencia de Danhausen en WrestleMania 42, aunque todavía sea incierto el papel que va a desempeñar. La ex estrella de AEW será una presencia destacada en WWE World, con un espacio donde se exhibirá el ataúd en el que Danhausen debutó en Elimination Chamber, el frasco de dientes que suele llevar consigo y un punto de encuentro con los fans. También habrá un puesto de pintura facial para los fanáticos.

Recordemos que Danhausen finalmente tuvo la oportunidad de subirse a un ring de la WWE el viernes pasado en SmackDown, cuando se enfrentó y derrotó a Kit Wilson en un combate individual.