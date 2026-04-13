Matt Hardy quiere un segmento entre Danhausen y John Cena

Desde su llegada a la WWE durante Elimination Chamber, Danhausen ha compartido pantalla con diversas figuras durante la programación de la compañía, dándoles a los fanáticos algunos de los momentos más entretenidos recientemente.

► Danhausen ha encajado bien en WWE

Con WrestleMania 42 a la vuelta de la esquina, Matt Hardy se refirió a la participación de Danhausen en la WWE hasta el momento durante la reciente edición de su podcast «The Extreme Life of Matt Hardy», y señaló que podría ser el momento ideal para que Danhausen finalmente se cruce con el campeón mundial más laureado de la WWE, John Cena, aprovechando que este será el anfitrión de WrestleMania 42 el próximo fin de semana.

«Eso sería divertido, sin duda, y a John (Cena) le encantaría. Estaría entusiasmado. Seguro que es fan de Danhausen. Publicó algo con Danhausen en su Instagram, y me encanta cómo lo hace, publicando cosas fuera de contexto. Estará encantado, y eso es genial».

The Miz ha compartido en varias ocasiones un segmento con Danhausen, principalmente debido a que «The A-Lister» sigue bajo una «maldición» impuesta por la exestrella de AEW. Según Matt Hardy, el enfoque creativo de la WWE con Danhausen ha funcionado muy bien hasta ahora.

«Creo que han seguido una fórmula excelente con él. Ha estado haciendo apariciones, promos, etc. No se han centrado en su lucha libre, lo cual me parece bien. Creo que debería luchar y ser una atracción más. Lo más importante es que lo están poniendo en una posición para triunfar. De esa manera, sigue creciendo, sigue ganando popularidad, vende merchandising y está haciendo todo lo correcto».

Con total seguridad, Danhausen será parte de WrestleMania 42. Tal vez no luchará, pero algún segmento en el ring o tras bastidores será suficiente para él y los fanáticos, y la WWE tiene una oportunidad única de emparejarlo con John Cena, tal como sugiere Matt Hardy.