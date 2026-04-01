John Cena regresa: el plan de WWE para salvar WrestleMania 42

John Cena ha finalizado oficialmente su carrera como luchador en diciembre del año pasado cuando cayó derrotado ante Gunther en el último Saturday Night’s Main Event del 2025. El 17 veces Campeón Mundial ha dejado en claro que no volverá a luchar más; sin embargo, no descartó seguir ligado a la WWE en cierto modo, e incluso durante esta semana anunció en sus redes sociales que será el anfitrión de WrestleMania 42.
► John Cena busca impulsar venta de boletos para WrestleMania 42
Nos acercamos cada vez más a WrestleMania 42, con un cartel que va tomando forma y con algunos detalles todavía definiéndose, pero ciertamente este lunes la compañía dio un golpe de timón con el anuncio de Cena, así como la adición de cuatro combates al evento de dos noches durante «WWE Raw».
Al respecto, Dave Meltzer analizó el anuncio de John Cena en el reciente «Wrestling Observer Live», afirmando que la presencia de Cena como presentador se debe «definitivamente a la baja venta de entradas». Desconoce qué impacto tendrá la presencia de Cena, pero afirmó que la próxima semana podríamos tener algún resultado.
Meltzer señaló que, si bien la venta de entradas para WrestleMania del 16 de marzo logró vender alrededor de 2000 boletos, las ventas posteriores y la bajada de precios no han tenido el mismo efecto. Afirma que, en comparación con hace un año, «han bajado un 19,6 %». El periodista concluyó diciendo que se vendieron 35.000 entradas cuando estas salieron a la venta, pero desde entonces han tenido dificultades para venderlas.
Hasta el momento, el cartel confirmado para WrestleMania 42, es el siguiente:
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk vs. Roman Reigns
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes vs. Randy Orton
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephane Vaquer vs. Liv Morgan
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill vs. Rhea Ripley
- Oba Femi vs. Brock Lesnar
- Gunther vs. Seth Rollins
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL: AJ Lee vs. Becky Lynch
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL – LUCHA DE ESCALERAS: Penta vs. Dragon Lee vs. JD McDonagh vs. Je’Von Evans vs. Rusev
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn vs. Trick Williams
- Finn Balor vs. Dominik Mysterio
- LUCHA NO SANCIONADA: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Irresistible Forces vs. The Bella Twins vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Lyra Valkyria y Bayley