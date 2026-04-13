El año pasado, Pro Wrestling Illustrated reconoció a Gunther como el tercer mejor luchador profesional del mundo, solo por detrás de Jon Moxley de AEW y el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes. Durante su estancia en la WWE, el «Ring General» ha disfrutado notablemente de dos reinados como Campeón Mundial de Peso Completo y un reinado récord con el Campeonato Intercontinental, a la vez que ya se ha forjado una carrera de «Asesino de carreras», luego de retirar a Goldberg, John Cena y AJ Styles durante el último año.

► Michael Cole elogia efusivamente a Gunther

Durante una entrevista con «The Sal Licata Show», Michael Cole elogió de gran manera a Gunther, pese a las diferencias que haya tenido con él en el pasado. Al comentar las actuaciones del «Ring General», Cole admitió que a menudo se le pone la piel de gallina al verlo luchar desde la mesa de comentaristas, a la vez que dijo apreciar la personalidad controvertida del ex Campeón Mundial.

«Es un luchador de la vieja escuela. Hablamos de que estaremos en el Madison Square Garden para Monday Night Raw el próximo lunes, camino a WrestleMania, que está a solo un par de semanas. Si hay un lugar para Gunther, es el Garden. Si recuerdas a Bruno Sammartino, Ivan Putski y Billy Graham, algunos de los grandes de todos los tiempos, Gunther, a quien ahora llamamos el ‘Asesino de Carreras’ porque ha acabado con las carreras de Goldberg, Cena y AJ Styles, es un artista. Es increíble verlo en el ring y su forma de expresar este negocio es tan diferente. Así que, para mí, Gunther ahora mismo es el mejor del planeta. Me encanta narrar sus combates.»