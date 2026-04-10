WWE SMACKDOWN 10 DE ABRIL 2026 .— Royce Keys, quien fuera conocido como Powerhouse Hobbs en AEW, tuvo su primera aparición en WWE en el Royal Rumble, donde dejó una buena impresión. Desde entonces sólo ha participado en encuentros no televisados, mientras poco a poco se ha ido construyendo todo el entorno de su debut oficial en SmackDown. Ahora los fans ya saben que Keys no viene a probar suerte, sino a imponer condiciones, esto a solo unos días de WrestleMania. Se espera una presentación dominante o una rivalidad inmediata que lo coloque directamente en una historia de peso. ¿Cumplirá las expectativas? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el SAP Center, en San José, California.

Pat McAfee se reveló como el aliado secreto de Randy Orton, de quien dijo que salvará el negocio para futuras generaciones. ¿Recibirá este viernes una respuesta por parte de Cody Rhodes?

El resto del programa continúa avanzando las historias rumbo a WrestleMania, con segmentos clave para terminar de definir rivalidades que aún no están completamente cerradas. Se espera presencia de las principales Superestrellas de la marca azul, afinando los últimos detalles antes del gran evento.

WWE SmackDown 10 de abril 2026

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