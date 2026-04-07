WWE NXT 7 DE ABRIL 2026 .— Sol Ruca se enfrentará a Izzi Dame en una contienda que podría definir a la próxima contendiente al Campeonato Femenil NXT. En Stand & Deliver, Ruca derrotó a Zaria en un combate brutal, y por su parte, la rivalidad ha llegado a su fin. Ahora, con su mirada puesta en el oro, Ruca busca mantener su impulso. Dame, quien confrontó a Ruca en backstage después de su victoria, representa la primera prueba de fuego en este nuevo capítulo. Es una lucha de estilos opuestos, y la ganadora estará un paso más cerca de alcanzar el oro. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.
- WWE NXT 31 de marzo 2026 | Lola Vice vs. Kendal Grey.
- WWE SMACKDOWN 3 de abril 2026 | La gran sorpresa de Randy Orton.
- NXT STAND & DELIVER 2026 | Fatal 4 Way por el Campeonato NXT.
- LUCHA LIBRE AAA 4 de abril 2026 | Flammer vs. Sussy Love.
- WWE RAW 6 de abril 2026 | Finn Bálor vs. JD McDonagh.
Hablando de oro, Lola Vice, la nueva Campeona NXT, celebrará este martes su victoria.
En una amenaza triple, Keanu Carver se enfrentará a Jasper Troy y Josh Briggs. Briggs, quien fue réferi especial en la lucha entre Troy y Carver de la semana pasada, ahora estará activo en el ring.
Comienza el torneo por el Campeonato WWE Speed, una oportunidad para los luchadores más rápidos de NXT.
Además, después de que Saquon Shugars acusara a Dion Lennox de sólo pensar en él mismo, veremos cuáles son los planes de este y cómo afectarán el futuro de DarkState.
WWE NXT 7 de abril 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro