WWE NXT 7 DE ABRIL 2026 .— Sol Ruca se enfrentará a Izzi Dame en una contienda que podría definir a la próxima contendiente al Campeonato Femenil NXT. En Stand & Deliver, Ruca derrotó a Zaria en un combate brutal, y por su parte, la rivalidad ha llegado a su fin. Ahora, con su mirada puesta en el oro, Ruca busca mantener su impulso. Dame, quien confrontó a Ruca en backstage después de su victoria, representa la primera prueba de fuego en este nuevo capítulo. Es una lucha de estilos opuestos, y la ganadora estará un paso más cerca de alcanzar el oro. La acción de NXT se emite desde el Capitol Wrestling Center, en Orlando, Florida.

Hablando de oro, Lola Vice, la nueva Campeona NXT, celebrará este martes su victoria.

En una amenaza triple, Keanu Carver se enfrentará a Jasper Troy y Josh Briggs. Briggs, quien fue réferi especial en la lucha entre Troy y Carver de la semana pasada, ahora estará activo en el ring.

Comienza el torneo por el Campeonato WWE Speed, una oportunidad para los luchadores más rápidos de NXT.

Además, después de que Saquon Shugars acusara a Dion Lennox de sólo pensar en él mismo, veremos cuáles son los planes de este y cómo afectarán el futuro de DarkState.

WWE NXT 7 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

Lucha Predicción Prob. Análisis Sol Ruca vs. Izzi Dame Sol Ruca Gana 75% Ruca viene de derrotar a Zaria en Stand & Deliver y está en camino al título. WWE la quiere empujar como la próxima retadora de Lola Vice. Dame es agresiva pero puede absorber la derrota; posible confrontación entre Ruca y Vice post-combate. Keanu Carver vs. Jasper Troy vs. Josh Briggs Josh Briggs Gana 70% Briggs es el veterano que WWE quiere mantener fuerte. Carver ya tuvo su momento la semana pasada y Troy está en reconstrucción. Briggs necesita la victoria para mantener relevancia en la división masculina. * NXT Fallout de Stand & Deliver | WWE Performance Center, Orlando