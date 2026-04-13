WWE RAW 13 de abril de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Raw 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania

Este lunes 13 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

  1. Austin Theory venció a LA Knight (**)
  2. Bayley venció a Lash Legend (**)
  3. Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***)
  4. Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 13 de abril de 2026

Cobertura y resultados WWE Raw 13 de abril 2026 | A cinco días de WrestleMania
WWE Raw 13 de abril 2026.
  • Roman Reigns y CM Punk, cara a cara.
  • Segmento con Seth Rollins y Gunther.
  • Brock Lesnar y Oba Femi estarán presentes
  • Presencias confirmadas de Becky Lynch, Rhea Ripley y Jey Uso.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 13 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Golden 1 Center,  Sacramento, California

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix
Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix
Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix
Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.

LA LUCHA SIGUE...
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- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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