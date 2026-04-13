Este lunes 13 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- Austin Theory venció a LA Knight (**)
- Bayley venció a Lash Legend (**)
- Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***)
- Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)
► Momentos clave:
- Austin Theory aprovechó una distracción externa en el tramo final del combate, con LA Knight perdiendo el foco por unos segundos, Theory capitalizó rápidamente conectando su A-Town Down, logrando la cuenta de tres.
- Bayley transformó la ofensiva de Lash Legend en una secuencia técnica rápida, sorprendiendo con un conteo que dejó en evidencia su inteligencia sobre la fuerza bruta.
- Una cadena de movimientos aéreos dejó el terreno listo para que Penta conectara su Fear Factor, sellando un triunfo espectacular y marcando el ritmo del combate.
- Iyo Sky desestabilizó con su ataque aéreo y Rhea Ripley remató con el Riptide, en una combinación que dejó claro su dominio y química como equipo.
► Cartelera WWE RAW 13 de abril de 2026
- Roman Reigns y CM Punk, cara a cara.
- Segmento con Seth Rollins y Gunther.
- Brock Lesnar y Oba Femi estarán presentes
- Presencias confirmadas de Becky Lynch, Rhea Ripley y Jey Uso.
► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?
Fecha: Lunes 13 de abril de 2026.
Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Golden 1 Center, Sacramento, California
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix
|Islas Canarias
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (día siguiente)
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|08:00 (día siguiente)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (día siguiente)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|11:00 (día siguiente)
|Netflix
Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.