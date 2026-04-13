Este lunes 13 de abril, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde el Golden 1 Center, en Sacramento, California, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.

► El pasado lunes en WWE Raw

Austin Theory venció a LA Knight (**) Bayley venció a Lash Legend (**) Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencieron a Los Americanos (***) Iyo Sky y Rhea Ripley vencieron a Michin y B-Fab (**)

► Momentos clave:

► Cartelera WWE RAW 13 de abril de 2026

Roman Reigns y CM Punk, cara a cara.

Segmento con Seth Rollins y Gunther.

Brock Lesnar y Oba Femi estarán presentes

Presencias confirmadas de Becky Lynch, Rhea Ripley y Jey Uso.

► ¿Dónde ver WWE RAW en vivo?

Fecha: Lunes 13 de abril de 2026.

Horario de referencia: 18:00 horas (Ciudad de México).

Sede: Golden 1 Center, Sacramento, California

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 Netflix Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 Netflix Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 Netflix Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 Netflix Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Netflix Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay, Paraguay 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido — Londres 00:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix Islas Canarias 00:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (día siguiente) Netflix Filipinas (Manila) 08:00 (día siguiente) Netflix Japón (Tokio) 09:00 (día siguiente) Netflix Australia — Sídney / Melbourne 11:00 (día siguiente) Netflix

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local.