Gabe Kidd se dislocó el hombro en AEW Dynasty

Anoche en el PPV AEW Dynasty 2026, vimos cómo The Dogs (Clark Connors, David Finlay y Gabe Kidd) se enfrentaron ante Kyle O’Reilly, Orange Cassidy y Roderick Strong de The Conglomeration, y perdieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW.

► Así fue la dura lesión de Gabe Kidd

Gabe Kidd injured his arm/wrist early in the match, and a lot of this had to be called on the fly. They possibly even changed the finish. #AEWDynasty pic.twitter.com/NFAYRzVkYO — Grant, of r/REALSquaredCircle (@Graannt) April 13, 2026

Bueno, pero, además, resultado con la pérdida indefinida de uno de sus miembros: Clark Connors.

Y es que Kyle O’Reilly voló con una plancha cruzada hacia fuera del ring y con las piernas, lastimó el hombro de Gabe Kidd, que claramente se le vio cómo se le dislocó.

Kidd quedó lleno de dolor, pero continuó la lucha, aunque muchos están especulando con que esto cambió de lleno la lucha, e incluso, podría haber cambiado hasta el final durante el mismo combate.

Lo cierto es que en la conferencia de prensa posterior al PPV, Tony Khan reveló que aunque la situación está siendo todavía evaluada, la seriedad de la lesión era clara:

“Gabe estará fuera por tiempo indefinido. Es una lesión en el hombro; lo estaremos evaluando.

“Así que no puedo decir con certeza cuál es la lesión, pero los doctores lo están evaluando”.