Ya superada la resaca del 16 Carat Gold, wXw tomó el Stromwerk de Dresde (Alemania) este pasado sábado 11 de abril para una nueva edición de We Love Wrestling, la septuagésima sexta.

Como lucha principal, Elijah Blum defendió el Campeonato Mundial Unificado wXw, teniendo enfrente a Thomas Shire.

Otros dos oros se pusieron sobre la mesa: el Campeonato Shotgun wXw, con Dennis Dullnig buscando conservarlo ante Axel Tischer, y el Campeonato Europeo wXw, con Ricky Sosa intentando hacer lo propio contra Zoltan.

Además, hubo choque entre Katsuya Murashima y Shreddy, Planet Gojirah se midieron a CSI, Rambo y Metehan enfrentaron a The Grind y Ahura se unió a Lil Marz para ir contra Jane Nero y Alex Duke.

Este We Love Wrestling #76 pudo seguirse en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV.

► Nuevos campeones en Dresde

Rambo y Metehan derrotaron a The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) . The Grind no son los mismos desde que perdieran el Campeonato Mundial de Parejas wXw, y aquí, su falta de sinergia fue el foco narrativo del choque. Rambo y Metehan sacaron partido de ello, cuando el primero aprovechó una falta de entendimiento para lanzar a Schreier contra un esquinero y el segundo rodó de espaldas a Roman valiéndose del cinturón de sus pantalones (sin que el árbitro se percatara). Esto no hizo mucha gracia a Rambo. ♠♠♠1/4

. The Grind no son los mismos desde que perdieran el Campeonato Mundial de Parejas wXw, y aquí, su falta de sinergia fue el foco narrativo del choque. Rambo y Metehan sacaron partido de ello, cuando el primero aprovechó una falta de entendimiento para lanzar a Schreier contra un esquinero y el segundo rodó de espaldas a Roman valiéndose del cinturón de sus pantalones (sin que el árbitro se percatara). Esto no hizo mucha gracia a Rambo. Thomas Shire, entre bastidores, no quiso desvelar a Mett Dimassi (comentarista en la versión inglesa de la retransmisión) su plan de cara al estelar.

Katsuya Murashima derrotó a Shreddy . Debut aquí para Shreddy, gladiador inglés (actual Campeón Escocés de Peso Abierto Discovery Wrestling) con bagaje en Big Japan Pro-Wrestling y GCW, entre otras promotoras. Discreta actuación de los protagonistas en una lucha que supone la octava para Murashima como parte de su «excursión» con wXw. Mediante un Senton desde la tercera cuerda y la consiguiente cuenta de tres, el nipón salió victorioso. ♠♠3/4

. Debut aquí para Shreddy, gladiador inglés (actual Campeón Escocés de Peso Abierto Discovery Wrestling) con bagaje en Big Japan Pro-Wrestling y GCW, entre otras promotoras. Discreta actuación de los protagonistas en una lucha que supone la octava para Murashima como parte de su «excursión» con wXw. Mediante un Senton desde la tercera cuerda y la consiguiente cuenta de tres, el nipón salió victorioso. Ahura y Lil Marz derotaron a Jane Nero y Alex Duke (con Aleksander Bellamy) . No hubo reparos en las interacciones intergénero, cosa que se agradece también resulte habitual bajo los focos de wXw. Muchas interferencias de Bellamy, hasta que el réferi acabó expulsándolo. Una secuencia que acabó permitiendo que mientras el colegiado discutía con Bellamy, Marz entregara a Ahura un cañón de confeti para que este se librara de Nero y tumbara a Duke vía Salamandra, poniéndolo de espaldas planas. Lucha entretenida y poco más. ♠♠♠ Nero sigue portando el desactivado Campeonato Mundial Femenil wXw, que supongo acabará por reactivarse, tal vez cuando Killer Kelly haga su regreso a la empresa el próximo septiembre para Femmes Fatales.

. No hubo reparos en las interacciones intergénero, cosa que se agradece también resulte habitual bajo los focos de wXw. Muchas interferencias de Bellamy, hasta que el réferi acabó expulsándolo. Una secuencia que acabó permitiendo que mientras el colegiado discutía con Bellamy, Marz entregara a Ahura un cañón de confeti para que este se librara de Nero y tumbara a Duke vía Salamandra, poniéndolo de espaldas planas. Lucha entretenida y poco más. Nero sigue portando el desactivado Campeonato Mundial Femenil wXw, que supongo acabará por reactivarse, tal vez cuando Killer Kelly haga su regreso a la empresa el próximo septiembre para Femmes Fatales. En «backstage», CSI (Nordino y Luca de Leone) se toparon con Planet Gojirah, quienes a su vez se toparon con Elijah Blum, quejoso de que los Campeones Mundiales de Parejas wXw se unieran a Robin Christopher Fohrwerk. Hubo encontronazo.

CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Axel Tischer (c) derrotó a Dennis Dullnig para ganar el título . Tischer se encontraba en su ciudad natal, y wXw no desaprovechó la ocasión de programar un cambio de monarca 100% «face», que puso fin a un reinado de 195 días e inició el tercero del ex-WWE con dicha presea, tras dejarla vacante allá por 2020 a causa de la pandemia. Dullnig había conseguido retener el pasado mes en We Love Wrestling #74 vía DQ, y en esta revancha intentó lo mismo valiéndose del oro disputado, pero Tischer fue listo y pudo evitar el golpetazo. Ya sobre los últimos minutos, Dullnig sí supo endosarle un golpe bajo, sin que Tischer acabara mordiendo el polvo. Luego, este se repuso y con su Liger Bomb consumó la alegría de la noche. ♠♠♠1/4

. Tischer se encontraba en su ciudad natal, y wXw no desaprovechó la ocasión de programar un cambio de monarca 100% «face», que puso fin a un reinado de 195 días e inició el tercero del ex-WWE con dicha presea, tras dejarla vacante allá por 2020 a causa de la pandemia. Dullnig había conseguido retener el pasado mes en We Love Wrestling #74 vía DQ, y en esta revancha intentó lo mismo valiéndose del oro disputado, pero Tischer fue listo y pudo evitar el golpetazo. Ya sobre los últimos minutos, Dullnig sí supo endosarle un golpe bajo, sin que Tischer acabara mordiendo el polvo. Luego, este se repuso y con su Liger Bomb consumó la alegría de la noche. CAMPEONATO EUROPEO WXW: Zoltan derrotó a Ricky Sosa (c) para ganar el título . Prometía ser largo el reinado de Sosa, hasta que TNA lo firmó. Decisión certera la tomada por wXw, dándole la presea a uno de sus talentos con mayor futuro, que asegurará buenas defensas de forma regular. Según wXw, Zoltan se convirtió así en el campeón más joven en la historia de la promotora (18 años tiene el imberbe). El húngaro convirtió en un Cutter el intento de Blue Thunder Bang de su rival y lo remató con su Mamba Splash. 1, 2 y 3. ♠♠♠1/2 En las postrimerías, Laurance Roman celebró con Zoltan. 24 horas después de este We Love Wrestling #76, wXw produjo We Love Wrestling #77, con nueva implicación de Sosa, y parece que no habrá que esperar mucho para la siguiente, pues ha sido anunciado para el show de la empresa del 25 de abril.

. Prometía ser largo el reinado de Sosa, hasta que TNA lo firmó. Decisión certera la tomada por wXw, dándole la presea a uno de sus talentos con mayor futuro, que asegurará buenas defensas de forma regular. Según wXw, Zoltan se convirtió así en el campeón más joven en la historia de la promotora (18 años tiene el imberbe). El húngaro convirtió en un Cutter el intento de Blue Thunder Bang de su rival y lo remató con su Mamba Splash. 1, 2 y 3. En las postrimerías, Laurance Roman celebró con Zoltan. 24 horas después de este We Love Wrestling #76, wXw produjo We Love Wrestling #77, con nueva implicación de Sosa, y parece que no habrá que esperar mucho para la siguiente, pues ha sido anunciado para el show de la empresa del 25 de abril. Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) (con Robin Christopher Forhwerk) derrotaron a CSI (Nordino y Luca de Leone) . Aunque realmente se tratase de un combate de realce alargado, CSI lograron sacarse algunos buenos movimientos. En poco más de siete minutos, Leone pasó por la Plancha de Empire y encajó el pin. ♠♠♠

. Aunque realmente se tratase de un combate de realce alargado, CSI lograron sacarse algunos buenos movimientos. En poco más de siete minutos, Leone pasó por la Plancha de Empire y encajó el pin. CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Elijah Blum (c) derrotó a Thomas Shire para retener el título. No estaba en duda el resultado de este «main event», pero a cambio, Shire se mostró dominante y durante varios compases lanzó una buena tunda sobre el campeón, quien pudo sobrevivir al maromo estadounidense tras sacarse de la nada su Parting Gift y ponerlo de espaldas planas sobre los 17 minutos. Sexta defensa exitosa de Blum desde que se alzara monarca el pasado enero en Back To The Roots. ♠♠♠1/2

⇒ Completo show de wXw, cuyos resultados tal vez muchos no previeran, considerando que no se trataba de una cita de gran notoriedad. Ningún combate del año hubo aquí, si bien dichos cambios titulares la acabaron convirtiendo en parada obligatoria, y por ende, en cita vista en diferido, perdiendo bastante atractivo.

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#AndNEW



Gleich zwei Titelwechsel gab’s bei wXw We Love Wrestling 76 in Dresden:



Zoltan besiegt @rickysosa508 und ist neuer wXw European Champion – der jüngste Champion der wXw-Geschichte.



Axel Tischer setzt sich gegen @thacashprowres durch – trotz erneutem Betrugsversuch – und… pic.twitter.com/R3IPM9Ip6s — wXw Germany (@wXwGermany) April 12, 2026