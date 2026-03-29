Tras el gran fin de semana del 16 Carat Gold, este sábado wXw celebró su tradicional «fallout», desde el Batschkapp de Frankfurt (Alemania), titulada 16 Carat Gold Revenge.

Como lucha principal, Elijah Blum puso sobre la mesa el Campeonato Mundial Unificado wXw ante el veterano Bobby Gunns. Además, otro oro se defendió, el Campeonato Shotgun, con Dennis Dullnig buscando conservarlo frente al novel Amedeo.

Completando el cartel, Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) fueron contra 10/10 Next Level (Alex Duke y Aleksander Bellamy), Jane Nero contra Lil Marz, Dieter Schwartz contra Nordino, mientras Ahura, Peter Tihanyi y Metehan unieron fuerzas en choque con The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) y Zoltan.

Este wXw 16 Carat Gold Revenge pudo seguirse en directo vía canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago), vía IndependentWrestling.tv y vía TrillerTV, donde está disponible para su visionado.

► Las secuelas del 16 Carat Gold

Se anunció que por enfermedad, Robert Dreissker no competiría en el show, por lo que la defensa programada de Planet Gojirah de su Campeonato Mundial de Parejas wXw ante Cowboy Way quedaba cancelada. A cambio, los estadounidenses enfrentarían a 10/10 Next Level (Alex Duke y Aleksander Bellamy).

CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Dennis Dullnig (c) derrotó a Amedeo para retener el título . Tras un Flatliner, Dullnig puso de espaldas planas a Amedeo, sumando su decimoquinta defensa. ♠♠♠ 1/4

. Tras un Flatliner, Dullnig puso de espaldas planas a Amedeo, sumando su decimoquinta defensa. ♠♠♠ Ante el micrófono de Dan Mallmann, Laurance Roman dijo estar más tranquilo tras perder The Grind el Campeonato Mundial de Parejas wXw en el fin de semana del 16 Carat Gold y elogió el trabajo de Zoltan.

Dieter Schwartz derrotó a Nordino . Schwartz hizo que Nordino se rindiera vía Arm Trap. ♠♠♠ 1/4

. Schwartz hizo que Nordino se rindiera vía Arm Trap. ♠♠♠ Ante el micrófono de Dan Mallmann, Ahura, Peter Tihanyi y Metehan hablaron de su combate programado. Metehan se mostró un tanto díscolo por sus tensiones con Tihanyi y Ahura le aseguró al húngaro que todos estarían en sintonía.

Jane Nero (con 10/10 Next Level) derrotó a Lil Marz . La australiana Marz fue puesta de espaldas planas luego de un Necbreaker. ♠♠♠

. La australiana Marz fue puesta de espaldas planas luego de un Necbreaker. ♠♠♠ The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) y Zoltan derrotaron a Ahura, Peter Tihanyi y Metehan . La falta de sintonía entre Ahura, Tihanyi y Metehan propició la victoria de The Grind y Zoltan. Metehan encajó la cuenta de tres una Plancha estilo sapito de Zoltan. ♠♠♠ 3/4

. La falta de sintonía entre Ahura, Tihanyi y Metehan propició la victoria de The Grind y Zoltan. Metehan encajó la cuenta de tres una Plancha estilo sapito de Zoltan. ♠♠♠ Cowboy Way (1 Called Manders y Thomas Shire) derrotaron a 10/10 Next Level (Alex Duke y Aleksander Bellamy) . Bellamy recibió el pin por parte de Shire después de una Powerbomb. ♠♠♠ 1/2

. Bellamy recibió el pin por parte de Shire después de una Powerbomb. ♠♠♠ CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Elijah Blum (c) derrotó a Bobby Gunns para retener el título. Con su Total Depravity y la cuenta de tres, Blum saldó su cuarta defensa. ♠♠♠3/4

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Klare Ansage! Elijah Blum fordert den Killer @BobbyGunns28 im Main Event von #wXw16Carat Gold Revenge in der @BatschkappFfm. Was für ein Fight! Schau es dir im Replay an auf #wXwNOW 🇩🇪 https://t.co/cf9qOch4jV

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