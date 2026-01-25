Cartel completo de wXw Back To The Roots 2026
► La satisfacción de Blum
- CAMPEONATO EUROPEO WXW: Ricky Sosa (c) derrotó a Leon Cage para retener el título. Como si del Campeonato de la División X se tratara en los buenos tiempos de TNA, ¿qué mejor manera para abrir un show que con el oro que se disputaban Sosa y Cage, los dos gladiadores más vistosos del cartel? La mayor experiencia y poderío físico del neerlandés fueron clave a la hora de que saldara su primera defensa ante un Cage en cuyo debut hizo de las suyas y dejó una buena impronta. Este chico tiene futuro, a riesgo de reiterarme. Sobre los 12 minutos de contienda, una Blue Thunder Bomb desde la segunda cuerda dispuso al inglés para la cuenta de tres.
- Ahura derrotó a Luca De Leone (con Nordino). No anunciado de antemano, este combate se detonó, según expuso wXw, horas antes del evento por un encontronazo en el cáterin entre Ahura y CSI (el equipo que Leone forma con Nordino), cuando los italianos se mofaron de la lesión en el hombro derecho que padece el germano. Ahura finiquitó sin demasiado esfuerzo este compromiso vía Salamandra y cuenta de tres, pese a las interferencias de Nordino, quien minutos atrás, en el pre-show, corrió la misma suerte ante Bobby Gunns. ¿Por qué los únicos gladiadores italianos que suenan fuera de su escena son de carácter cómico?
- Entre bastidores, ante el micrófono de Dan Mallmann, Peter Tihanyi dijo que había escogido personalmente una lucha de reglas puras sabedor de que Elijah Blum perdería los nervios y sería descalificado.
- Stephanie Maze derrotó a Ella Envy. Inicialmente, Envy iba a ser la rival de Jane Nero, pero la estadounidense puso de espaldas planas a Maze en una Triple Amenaza durante We Love Wrestling 72 la semana pasada, ganándose así el hueco de Nero. Otra lucha corta (apenas dos minutos), en pos de demostrar que la victoria de Envy supuso un golpe de suerte, cuyo final se dio cuando Maze sacó a relucir su característico rodillazo y ejecutó el efectivo pin. Concluida, Nero se lanzó contra Maze y Envy, quejosa de no estar en el cartel y exigió una oponente para luchar. Entonces, Dani Luna hizo acto de presencia y se armó combate in situ.
- Dani Luna derrotó a Jane Nero por DQ. Luna debutó en wXw dos meses atrás y se impuso a Nero durante el último show de aniversario de la promotora. Aquí, sin embargo, su victoria se dio (sobre los siete minutos de duelo) porque Nero acabó recurriendo a una silla. Parece pues que el pique continuará, mientras no hay noticias de si Luna ya arregló sus problemas de visado que le impidieron estar en TNA Genesis 2026. Diría que no, ya que desde entonces sus únicas implicaciones se han dado en Europa y el viernes TNA tuvo nuevas grabaciones televisivas.
- CLASIFICACIÓN PARA EL 16 CARAT GOLD: Zoltan derrotó a BJ Westbrook. El joven Zoltan parece estar siendo promocionado por wXw como su gran promesa (aunque sea de origen húngaro). Una semana atrás fue eliminado del Super Strong Style de PROGRESS al caer frente a Peter Tihanyi (uno de sus mentores) en We Love Wrestling #72, y aquí la empresa quiso compensarle, convirtiéndose en el competidor más joven que haya sido nunca parte del 16 Carat Gold (18 años). Su Cutter y su Plancha sellaron el pase poco antes de los 10 minutos.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) (c) derrotaron a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) para retener el título. Las tácticas rudas de Greedy Souls pesaron sobre los campeones y se jugó muy bien con la posibilidad de un cambio de oro, aunque The Grind apenas lleven un mes reinando. Los combates de parejas en wXw me gustan porque suelen lucir muy de la vieja escuela y casi siempre cuentan una buena historia. Aquí, la narrativa fue que Roman y Schreier tenían muy presentes todavía la sombra de su derrota ante White y Jones en la final del World Tag Team Tournament el pasado septiembre y acabaron reteniendo in extremis por una habilidosa maniobra de Schreier al evitar el remate de los ingleses y enganchar a White con una Cruceta para ponerlo de espaldas planas. Disgustados, Greedy Souls atacaron a The Grind en las postrimerías hasta que Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) hicieron el salve. Desgraciadamente, Roman pensó que Planet Gojirah buscaban apalizar a Schreier y las hostilidades con Dreissker se reactivaron. Roman terminó, por paranoico, comiéndose el remate conjunto de Gojirah.
- CAMPEONATO SHOTGUN WXW, LOSER LEAVES WXW, LUCHA EN JAULA DE ACERO: Dennis Dullnig (c) derrotó a Hektor Invictus para retener el título. Maniqueísmo muy presente desde el minuto uno, con Invictus como justo vengador y Dullnig como cobarde traidor, quien incluso buscó escapar de la celda, aunque ello no le diera la victoria, ya que únicamente podía obtenerla por rendición. Y creo que esto fue el principal hándicap: ninguno de los protagonistas se caracteriza por su llaveo, lo que impidió que viéramos grandes intercambios en este sentido. De hecho, fueron escasos. Y el último, realmente encajaba con el contexto, más propio de una pelea callejera que otra cosa: Dullnig valiéndose de un cinturón para ahogar a Invictus. Este rehusó rendirse, pero el réferi no tuvo más remedio que pedir que sonase la campana transcurridos casi 20 minutos. Invictus se marchó entre los calurosos aplausos del respetable. Más de siete años de vinculación con wXw en teoría llegan a su fin.
- El Pro-Wrestling Grand Prix de wXw regresa en 2026 los próximos días 25, 26 y 27 de septiembre.
- CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW, LUCHA DE REGLAS PURAS: Elijah Blum derrotó a Peter Tihanyi (c) para ganar el título. Los jueces del encuentro fueron Doug Williams, Tengkwa (ex luchador de wXw y promotor de Pro Wrestling Holland) y Stefan Haupt (fundador de la extinta Independent Wrestling World). Gran «main event», con una estipulación, que al contrario que en el Dulling vs. Invictus, iba como anillo al dedo de los implicados y sirvió como canalizador de la narrativa, con Tihanyi intentando demostrar que Blum no tenía madera de campeón por, según sus palabras, no saber controlar sus emociones. Así, Tihanyi intentó a cada ocasión sacarlo de quicio y provocarlo para que por ejemplo, le golpeara en la cara con el puño cerrado; todo, mientras le hacía agotar los tres «rope breaks». Hasta que Blum empezó a reponerse y ganar terreno, consiguiendo que Tihanyi también agotara sus recursos, y luego de incluso volcar la mesa donde Williams, Tengkwa y Haupt se sentaban, atraparlo en un Anaconda Vise. Tihanyi, sin cuerdas ya que le valieran, sólo pudo rendirse. Aparte de por su calidad, memorable lucha por lo inesperado de su resolución, pues un servidor pensaba que la ostentación de Tihanyi sería mucho más longeva. Blum reina por primera vez como máximo monarca de wXw, y aunque nunca ha estado entre mis favoritos, su buen trabajo durante el último año lo hace merecedor del estatus. Por cierto, desconozco por qué en la imagen promocional del combate figuraba Robin Christopher Fohrwerk, cuando su licencia de mánager, según la historia que cuenta wXw, ya expiró y efectivamente, no estuvo en la esquina de Tihanyi.
- Los tres mejores puntos de Back To The Roots 2026 ejemplifican tres de las principales virtudes que atesoran los shows de wXw: vanguardia (Ricky Sosa vs. Leon Cage), tradición (The Grind vs. Greedy Souls) y respeto por los estelares (Peter Tihanyi vs. Elijah Blum). Y creo que al mismo tiempo, Back To The Roots 2026 expone un tic actual reproducido en muchas promotoras, y que parece responder a cierto horror vacui sobre los carteles, como si tener «únicamente» cinco o seis puntos resultase inviable. Y precisamente creo que las luchas femeniles y el Ahura vs. Luca De Leone impidieron que la cita fuese redonda. Con todo, notable inicio de año para wXw.
7/10
