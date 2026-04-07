Bayley derrota a Lash Legend rumbo al duelo en WrestleMania

Bayley, acompañada por Lyra Valkyria, se enfrentó a Lash Legend, quien contó con el respaldo de Nia Jax, en un duelo que rápidamente se tornó caótico.

Legend tomó el control en los primeros minutos, utilizando su fuerza para dominar a Bayley tanto dentro como fuera del ring, incluso castigándola contra la mesa de comentaristas y los postes.

Bayley logró responder con ataques rápidos y ofensiva aérea, aunque Lash continuó imponiéndose con movimientos de poder, incluyendo backbreakers y derribos que le dieron cierta ventaja.

En la recta final, la lucha se vio interrumpida por la intervención de Nia Jax, lo que derivó en la aparición de Alexa Bliss y Charlotte Flair, desatando el caos alrededor del ring.

► Momento clave

El combate se definió cuando Bayley revirtió un superplex en un splash desde la esquina, mientras Lyra Valkyria aseguró la cobertura sujetando la pierna de Lash Legend para la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará?

La victoria de Bayley le da un impulso a su equipo rumbo al combate por el Campeonato de Parejas en WrestelMania, donde además participarán los equipos de Alexa Bliss y Charlotte y de las Gemela Bella.