Resultados wXw We Love Wrestling #77 | Zoltan vs. Dieter Schwartz

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento We Love Wrestling #77, el cual tuvo lugar el 12 de abril 2026, desde Hellraiser en Leipzig, Sachsen, Alemania. El evento fue transmitido en vivo por wXwNOW.de.

wXw We Love Wrestling 77 presentó una cartelera variada donde se combinaron combates técnicos, enfrentamientos intensos y luchas más cortas enfocadas en la acción directa. A lo largo del evento, cada combate tuvo un punto decisivo que marcó su desenlace, ya fuera por resistencia, estrategia, errores clave o incluso descalificaciones.

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

CAMPEONATO EUROPEO wXw: Zoltan (c) retuvo ante Dieter Schwartz. El momento decisivo llegó cuando Zoltan sobrevivió a la ofensiva más fuerte de Schwartz y, tras un intercambio crítico, conectó su remate justo después de escapar de un intento de conteo, asegurando la defensa. (***)

El momento decisivo llegó cuando Zoltan sobrevivió a la ofensiva más fuerte de Schwartz y, tras un intercambio crítico, conectó su remate justo después de escapar de un intento de conteo, asegurando la defensa. (***) CSI (Luca de Leone & Nordino) vencieron por DQ a 10 10 Next Level 8Aleksander Bellamy & Alex Duke). La clave fue la descalificación: Bellamy y Duke rompieron las reglas en un momento de frustración, provocando la intervención del árbitro y terminando el combate sin un final competitivo limpio. (**)

La clave fue la descalificación: Bellamy y Duke rompieron las reglas en un momento de frustración, provocando la intervención del árbitro y terminando el combate sin un final competitivo limpio. (**) Katsuya Murashima venció a Fast Time Moodo. Murashima cambió el rumbo del combate con un contraataque preciso tras esquivar una ofensiva aérea, lo que le permitió tomar control y cerrar la lucha. (***)

Murashima cambió el rumbo del combate con un contraataque preciso tras esquivar una ofensiva aérea, lo que le permitió tomar control y cerrar la lucha. (***) Ahura venció a Ricky Sosa . El momento clave fue una apertura breve: Ahura frenó el impulso de Sosa y aprovechó un error para ejecutar el movimiento final sin darle margen de reacción. (** 1/2)

. El momento clave fue una apertura breve: Ahura frenó el impulso de Sosa y aprovechó un error para ejecutar el movimiento final sin darle margen de reacción. (** 1/2) Peter Tihanyi venció a Thomas Shire. Tihanyi encontró el final tras una secuencia rápida en la recta final, sorprendiendo a Shire cuando intentaba recuperarse del castigo previo. (** 1/2)

Tihanyi encontró el final tras una secuencia rápida en la recta final, sorprendiendo a Shire cuando intentaba recuperarse del castigo previo. (** 1/2) Jane Nero venció a Lil Marz. El momento decisivo fue la ofensiva continua de Nero, que encadenó ataques sin pausa hasta forzar el desenlace en un combate corto. (**)

El momento decisivo fue la ofensiva continua de Nero, que encadenó ataques sin pausa hasta forzar el desenlace en un combate corto. (**) Axel Tischer & Los Compadres (Metehan & Rambo) vencieron a Dennis Dullnig & Planet Gojirah (Marc Empire & Robert Dreissker). El punto clave llegó cuando el equipo ganador logró aislar a un oponente y ejecutar una combinación final, neutralizando cualquier intento de interferencia externa. (*** 1/2)

El punto clave llegó cuando el equipo ganador logró aislar a un oponente y ejecutar una combinación final, neutralizando cualquier intento de interferencia externa. (*** 1/2) Laurance Roman venció a Nick Schreier. Tras un combate largo, el momento decisivo fue el desgaste: Roman aprovechó el cansancio de Schreier para conectar el movimiento final y asegurar la victoria. (*** 1/2)