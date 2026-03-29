Resultados wXw | We Love Wrestling #75: 16 Carat Gold Revenge

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento We Love Wrestling #75: 16 Carat Gold Revenge, el cual tuvo lugar el 28 de marzo 2026, desde Batschkapp en Frankfurt, Hessen, Alemania.

En la resaca del prestigioso torneo 16 Carat Gold, la empresa alemana Westside Xtreme Wrestling presentó un evento cargado de rivalidades personales, cuentas pendientes y reafirmación de jerarquías: We Love Wrestling #75: 16 Carat Gold Revenge, celebrado el 28 de marzo de 2026 en Frankfurt. Una función que, más que epílogo, funcionó como extensión emocional de lo vivido semanas atrás.

Elijah Blum vs. Bobby Gunns – Campeonato Mundial Unificado de wXw. Fue el combate que concentró todos los elementos que definen un main event de alto nivel narrativa previa sólida, ejecución física intensa y una respuesta emocional clara del público.

La lucha no se construyó desde lo espectacular, sino desde lo visceral. Elijah Blum llegó como campeón con algo que probar tras el ataque sufrido semanas antes, mientras Bobby Gunns asumió el rol de retador agresivo, casi obsesivo, buscando recuperar su lugar en la cima.

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

CAMPEONATO SHOTGUN wXw: Dennis Dullnig (c) retuvo ante Amedeo Dieter Schwartz venció a Nordino Jane Nero (w/Aleksander Bellamy & Alex Duke) venció a Lil Marz The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) & Zoltan vencieron a Ahura, Metehan & Peter Tihanyi Cowboy Way (1 Called Manders & Thomas Shire) vencieron a 10 10 Next Level (Aleksander Bellamy & Alex Duke) CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO wXw: Elijah Blum (c) retuvo ante Bobby Gunns

We Love Wrestling #75: 16 Carat Gold Revenge fue exactamente lo que prometía: un evento de consecuencias. No buscó reinventar la rueda, sino capitalizar el impulso narrativo del 16 Carat Gold para consolidar historias, elevar nombres y dejar claro quiénes están listos para el siguiente nivel.

Fue una función sólida, con picos muy bien colocados y un evento estelar que cumplió con la carga emocional que exigía la rivalidad. Puntuación final: 7.8 / 10