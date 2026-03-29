Tras inaugurar el viernes su 2026 con Global Wars Canada, MAPLE LEAF PRO Wrestling celebró, ya en solitario, 24 horas después, y desde el mismo St. Clair College de Windsor (Canadá), el evento Uprising.

Como lucha principal, se determinó nuevo Campeón Canadiense MLP de manera interina, consecuencia de la baja por lesión de Josh Alexander, quien se hizo con la presea el pasado mayo en el show Northern Rising. Los aspirantes fueron Jay Lethal, Jonathan Gresham, Rich Swann, Stu Grayson, Rohan Raja y Michael Oku, bajo estipulación «Elimination Challenge».

Hubo otros dos combates titulares. En uno, Gisele Shaw defendió el Campeonato Femenil Canadiense MLP ante Deonna Purrazzo. En otro, The Good Brothers, recién coronados primeros Campeones Canadienses de Parejas MLP en Global Wars Canada, estrenaron sus estatus poniéndolos sobre la mesa frente a Sheldon Jean y Brent Banks.

Completando el cartel anunciado, Kaito Kiyomiya y Bishop Dyer ajustaron cuentas, Máscara Dorada y Bhupinder Gujjar fueron contra Jake Crist y Michael Allen Richard Clarke, mientras The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) se midieron a El Reverso y Mo Jabari.

► Nuevos campeones canadienses

Máscara Dorada y Bhupinder Gujjar derrotaron a Jake Crist y Michael Allen Richard Clarke .

. Evil Uno y Alice Crowley derrotaron a Kris Chambers y Taylor Rising . Encuentro no anunciado de antemano.

. Encuentro no anunciado de antemano. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) derrotaron a El Reverso y Mo Jabari . Jimmy Jacobs hizo acto de presencia durante la lucha, intentando convencer a Jabari de que fuese su pupilo.

. Jimmy Jacobs hizo acto de presencia durante la lucha, intentando convencer a Jabari de que fuese su pupilo. Bishop Dyer dijo en promo previa a su combate que había dado la espalda a Kaito Kiyomiya porque este era un idiota.

Kaito Kiyomiya derrotó a Bishop Dyer . Tras el duelo, Dyer atacó a Kiyomiya.

. Tras el duelo, Dyer atacó a Kiyomiya. Promo de Rohan Raja, descontento de que no fuese nombrado Campeón Canadiense MLP.

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN: Daisuke Sasaki derrotó a Bryce Hansen .

. Entre bastidores, Evil Uno dio una charla motivacional a Stu Grayson, considerándolo el mejor gladiador de Canadá y que por ello, debía ganar el Campeonato Canadiense MLP.

CAMPEONATO CANADIENSE DE PAREJAS MLP: Sheldon Jean y Brent Banks derrotaron a The Good Brothers (Doc Gallows y Karl Anderson) (c) para ganar el título . Anderson fue golpeado por Banks con una de las correas en juego, cayendo entonces vía pin.

. Anderson fue golpeado por Banks con una de las correas en juego, cayendo entonces vía pin. Ante el micrófono de Sam Leterna, Gisele Shaw expuso que si bien Deonna Purrazzo la venció en Global Wars Canada, aquello fue una lucha de reglas puras.

CAMPEONATO FEMENIL CANADIENSE MLP: Gisele Shaw (c) derrotó a Deonna Purrazzo para retener el título . Sexta defensa exitosa de Shaw desde que se alzara monarca inaugural el pasado mayo en Northern Rising.

. Sexta defensa exitosa de Shaw desde que se alzara monarca inaugural el pasado mayo en Northern Rising. CAMPEONATO CANADIENSE MLP, ELIMINATION CHALLENGE: Stu Grayson derrotó a Jay Lethal, Jonathan Gresham, Rich Swann, Rohan Raja y Michael Oku para ganar el título. Lethal fue eliminado por Oku, este por Raja, quien también se deshizo de Swann, para luego caer ante Grayson. Gresham entró en último lugar y Grayson lo puso de espaldas planas tras su Knightfall.

BREAKING NEWS: @stu_dos wins the Six Man Elimination Challenge at Uprising to become the Interim MLP Canadian Champion!!! #MLP #Uprising pic.twitter.com/Fuhyw8rc2E — MAPLE LEAF PRO Wrestling (@MapleLeafPW) March 29, 2026