Resultados wXw 16 de enero 2026 | We Love Wrestling – Live In Münster

La empresa de lucha libre independiente Westside Xtreme Wrestling, presento su evento We Love Wrestling – Live In Münster, el cual tuvo lugar el 16 de enero 2026, desde Sputnikhalle en Münster, Nordrhein-Westfalen, Alemania.

wXw We Love Wrestling – Live in Münster del 16 de enero de 2026 fue una demostración clara de la identidad que la promotora alemana ha consolidado en los últimos años: lucha intensa, narrativa coherente y una conexión directa con un público que entiende y exige credibilidad. Desde el arranque, el ambiente en Münster fue eléctrico, con una audiencia participativa que reaccionó a cada intercambio como si estuviera siguiendo un capítulo clave de una historia mayor.

► Resultados Westside Xtreme Wrestling

Elijah Blum venció a Aytac Bahar CAMPEONATO DE PAREJAS WXW: The Grind (Laurance Roman & Nick Schreier) (c) retuvieron ante Roadkill (Aeron & Conn Kelly) Jane Nero venció a Emzy Allosa Jane Nero venció a Ella Envy Ahura venció a BK Westbrook Cappuccino Jones venció a Zoltan Metehan venció a Nordino CAMPEONATO EUROPEO WXW: Ricky Sosa (c) retuvo ante Bobby Gunns 10 10 Next Level (Aleksander Bellamy & Alex Duke) & Peter Tihanyi vencieron a M & Planet Gojirah (Marc Empire & Robert Dreissker)

En conclusión, We Love Wrestling en Münster (16 de enero de 2026) fue un show sólido y consistente, sin excesos ni momentos superfluos. wXw volvió a demostrar que su fortaleza reside en la narrativa a largo plazo y en una ejecución en ring honesta y física. El evento no solo cumplió con las expectativas, sino que dejó la sensación de progreso y de historias bien encaminadas hacia futuros capítulos dentro de la promotora.

En términos globales, se trató de un show fiable, bien estructurado y fiel a la identidad de wXw, ideal para avanzar rivalidades y consolidar talentos.

Puntuación: 8/10.