Joe Coffey, Mark Coffey y Wolfgang firman con MLW

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Joe Coffey, Mark Coffey y Wolfgang, han firmado un contrato oficial con la empresa.

Tal como informó Sports Illustrated hoy mismo, Major League Wrestling ha incorporado una facción importante, ¡firmando contratos con Joe Coffey, Mark Coffey y Wolfgang! los llamados «Glasgow Boys on Top» ofrecieron a los fans un adelanto de lo que está por venir con su participación en MLW Battle RIOT el mes pasado.

MLW continúa expandiendo su creciente plantilla con la contratación de los tres miembros de la facción anteriormente conocida como Gallus.

La facción firmó con la WWE para la marca NXT UK en 2018 y permaneció allí durante varios años antes de ser trasladada a NXT en 2022. En mayo de 2025, la WWE rescindió los contratos de Joe Coffey, Mark Coffey y Wolfgang con NXT.

La llegada del trio no es una contratación cualquiera; es una declaración de intenciones. MLW continúa construyendo un roster que mezcla agresividad, identidad y credibilidad, y pocos tríos en la escena global encarnan mejor esos valores que los Coffey y Wolfgang. Con un estilo recio, basado en la fuerza bruta, la resistencia y el dominio territorial del ring, su presencia promete elevar el nivel competitivo de cualquier división en la que se involucren.

Joe Coffey, líder natural del grupo, aporta ese aura de “main eventer” que se forja a base de combates intensos y consistencia narrativa. Mark Coffey, por su parte, complementa con versatilidad y solidez técnica, mientras que Wolfgang funciona como el ejecutor: potencia pura al servicio del caos controlado. Juntos, representan una amenaza tangible tanto en escenarios individuales como en la división de tercias.

MLW no solo suma nombres; suma presencia, dureza y legitimidad. Y con «Glasgow Boys on Top» en sus filas, el mensaje es claro la guerra por el dominio del ring se vuelve más internacional… y más violenta.