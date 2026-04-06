WWE RAW 6 DE ABRIL 2026 .— A dos semanas de WrestleMania, varias rivalidades están en punto crítico. Una de ellas es la de Finn Bálor y el Judgment Day, una facción que traicionó a su veterano líder. Bálor fue expulsado del grupo tras negarse a ayudar a Dominik Mysterio, lo que detonó un ataque directo por parte de los demás, así que ahora comenzará su venganza con un mano a mano ante JD McDonagh, con quien no hace mucho compartía el Campeonato Mundial de Parejas pero que ahora es uno de los soldados más leales del nuevo núcleo liderado por Dominik. ¿Recibirá McDonagh su merecido o demostrará que el alumno puede superar al maestro? La acción de la marca roja de WWE se emite desde el Toyota Center, en Houston, Texas.

Rhea Ripley hará equipo con Iyo Sky para enfrentar a B-Fab y Michin, las aliadas de la Campeona WWE, Jade Cargill. Ripley buscará destrozarlas después que la atacaran a traición el pasado viernes.

En otro mano a mano, LA Knight se medirá con Austin Theory, quien estará acompañado por Logan Paul.

El Campeón Mundial de Peso Completo, CM Punk, tendrá segmento en vivo, continuando la construcción de su historia principal rumbo al magno evento.

Se espera un nuevo capítulo en la confrontación entre Brock Lesnar y Oba Femi, una de las rivalidades más intensas del momento.

Además, Seth Rollins abrirá el episodio para responder al ataque de Gunther.

WWE Raw 6 de abril 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro