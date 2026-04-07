Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans vencen a los Americanos | Rey Mysterio se une a WrestleMania

Penta, Dragon Lee y Je’Von Evans se enfrentaron a Los Americanos, conformados por El Grande Americano, Rayo Americano y Bravo Americano, en un duelo donde los enmascarados buscaban dejar un mensaje para WrestleMania.

El combate inició con rapidez, destacando la agilidad de Dragon Lee y la explosividad de Evans, quienes tomaron la iniciativa ante unos rivales que combinaron su ofensiva con momentos de provocación hacia el público.

Los Americanos lograron equilibrar la contienda al aislar a Je’Von Evans, castigándolo con relevos constantes y ataques combinados que frenaron el ritmo del equipo rival durante varios minutos.

THAT PENTA WALK AT THE END WAS INCREDIBLE 😂#WWERaw pic.twitter.com/Re9ENx3V7N — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) April 7, 2026

La reacción llegó con el relevo a Penta, quien limpió el ring con ofensiva directa, dando paso a un intercambio caótico donde los seis competidores participaron dentro y fuera del cuadrilátero.

En los momentos finales, cada integrante tuvo su protagonismo con ataques de alto impacto, incluyendo movimientos abajo del ring y combinaciones que dejaron a los rivales sin respuesta.

► Momento clave

El combate terminó cuando Je’Von Evans conectó un OG Cutter sobre Bravo Americano, consiguiendo la cuenta de tres para su equipo.

► ¿Qué pasará?

Tras la victoria, Rey Mysterio apareció para felicitar a los ganadores, especialmente a Penta, y adelantó que la lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania tendrá un competidor adicional, el mismo Amo del 619.