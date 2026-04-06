5 lesiones que cambiaron el rumbo de la WWE

Las lesiones forman parte del día a día de la WWE. Sin ir más lejos, acaba de saberse que Bron Breakker ha recibido el alta y es posible que los planes que había para él en relación a WrestleMania antes de lesionarse puedan seguir adelante. Por otro lado, en la enfermería aún están Kevin Owens o Bianca Belair. Pero en ninguno de estos casos la mala suerte modificó el rumbo de las historias. En cambio, sí en las situaciones que abordamos a continuación. Hablamos de lesiones que supusieron un antes y un después para los luchadores y la empresa.

► Lesiones que marcaron la WWE

Edge y el retiro que nadie esperaba

Corría el año 2011 cuando Edge estaba en el mejor momento de su carrera como Campeón Mundial de Peso Completo. Acababa de defender el título frente a Alberto del Río en WrestleMania 27. Pero entonces su cuerpo dijo basta y una estenosis cervical lo obligó a retirarse de forma inmediata. De no haber dicho adiós, el hoy miembro del Salón de la Fama hubiera puesto en peligro su vida. Al final, no fue definitivo y en 2020 haría su regreso. En la actualidad es parte del elenco de AEW. Pero entonces una de las mayores Superestrellas WWE del momento desapareció de la noche a la mañana, dejando un hueco en el ring y en el corazón de todos los fanáticos.

El reinado que nunca pudo ser de Daniel Bryan

Si hablamos de mejores momentos en la carrera de un luchador tenemos que mencionar cuando Daniel Bryan ganó tanto el Campeonato WWE como el Campeonato Mundial de Peso Completo derrotando a Triple H, Randy Orton y Batista en WrestleMania XXX. Lamentablemente para él y para todo el mundo, «El Dragón Americano» nunca pudo tener un verdadero reinado debido a problemas de salud. No solo lo afectaron entonces en 2014 pues regresaría y en 2015, por el mismo motivo, se vería obligado a abandonar el Campeonato Intercontinental. Hasta que en 2016 anunció su retiro. Afortunadamente, como en el caso de Edge, fue temporal. Por otro lado, al contrario que con «The Rated-R Superstar», precisamente por los daños en su cuerpo, hoy Bryan Danielson etá retirado.

Finn Bálor: Campeón un día, excampeón al siguiente

Pocas lesiones han sido tan crueles narrativamente, al menos en la era moderna de la WWE, como la de Finn Bálor en 2016. Derrotó a Seth Rollins en SummerSlam para convertirse en el primer Campeón Universal de la historia, pero menos de 24 horas después tuvo que renunciar al título por una lesión en el hombro sufrida durante el combate. «El Príncipe» requirió de cirugía y de una larga recuperación después de la cual nunca volvería a ostentar un campeonato mundial. No fue solo una interrupción temporal: le quitó el impulso más fuerte de su carrera justo en el momento en que iba a consolidarse como una de las nuevas caras de la compañía. La vida da muchas vueltas y ha pasado mucho tiempo durante el cual Bálor ha logrado muchas cosas. Pero ninguna como aquella.

Stone Cold Steve Austin y la lesión que cambió a una leyenda

Durante SummerSlam 1997, Stone Cold Steve Austin estaba enfrentando a Owen Hart cuando un piledriver le provocó una lesión cervical que también pudo poner fin a su carrera. No lo hizo, pero sí cambió para siempre a «La Serpiente de Cascabel». No tanto porque tuvo que ausentarse temporalmente de los cuadriláteros o porque se vio obligado a dejar vacantes el Campeonato Intercontinental y el Campeonato de Parejas. Lo principal fue que Stone Cold debió cambiar su estilo de lucha. Quizá nunca se habría convertido en la gran estrella que fue posteriormente de no haber sucedido aquella lesión.

Cuando CM Punk dijo «hasta aquí»

Aquí no hablamos de una lesión concreta que cambiara el rumbo de CM Punk y de la WWE sino de una serie de lesiones, incluídas las conmociones cerebrales y una infección por estafilococos, que «El Mejor del Mundo» sufrió durante años y que provocaron su salida de la compañía en 2014. Punk no solo estaba diciendo adiós sino que se estaba retirando. En ese momento dijo que nunca más volvería a luchar. Entonces -cuando una de las Superestrellas WWE más notorias no solo de la época sino de la historia, un ícono, un futuro miembro del Salón de la Fama, zanjaba su vida en la lucha libre profesional y dejaba un hueco que nunca se podría llenar en la WWE- era impensable que en 2026 iba a ser el actual Campeón Mundial de Peso Completo.