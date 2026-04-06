¿Cody Rhodes contra TKO? Surgen detalles de su reciente promo

La revelación de Pat McAfee como el aliado misterioso de Randy Orton fue sumamente decepcionante para los fans. Pocos lo consideran una figura importante, a la mayoría le cae mal y lo ven como un simple comentarista. La expectativa era alta, con muchos esperando nombres como Shane McMahon o Ted DiBiase Jr., por lo que el anuncio cayó como un balde de agua fría. De hecho, muchos sostienen que esta rivalidad ni siquiera requería de intervención externa por la historia que Rhodes y Orton han compartido juntos.

► Cody reacciona ante la inclusión de Pat McAfee

Precisamente, no solo los fanáticos estuvieron molestos con la inserción de Pat McAfee en la rivalidad entre Cody Rhodes y Randy Orton, sino que también el propio «American Nightmare» apareció más adelante en el programa para responder con ataques verbales, no solo a Orton y McAfee, sino también a TKO (la empresa matriz de la WWE).

Según PWInsider, los informes más recientes sobre la respuesta de Rhodes a la promo no figuraban en el guion previsto para el programa. Además, se cree que las declaraciones del actual campeón reflejaban su verdadera opinión sobre la inclusión de McAfee en esta historia por parte de TKO.

«Según varios talentos con los que hablamos hoy, Pat McAfee permaneció oculto antes del primer segmento de Smackdown y nadie parecía saber que iba a ser revelado. Michael Hayes y Bobby Roode produjeron el segmento, mientras que el guionista Christian Scovell también figuraba en la lista interna.

La promo de Cody Rhodes en respuesta al ataque no estaba incluida en la programación interna del programa. Algunos creen que algunos de los comentarios de Rhodes fueron una crítica a TKO por haber incluido a McAfee en la historia.»

Estos informes coinciden con lo dicho por BodySlam+, quien añadió que Rhodes recibió instrucciones de subir al ring esa misma noche y hablar sin rodeos sobre la participación de McAfee. También se conoció que los informes que recibieron indicaban que Rhodes y miembros del equipo creativo de la WWE tienen quejas justificadas contra TKO por inmiscuirse en las historias previas a WrestleMania durante varios años consecutivos, señalándolos una vez más por la inclusión del ex comentarista y ex jugador de la NFL.