Rhea Ripley e Iyo Sky vencen pero terminan humilladas

En combate por parejas, el equipo conformado por Rhea Ripley e IYO SKY, se enfrentó a B-Fab y Michin, acompañadas por Jade Cargill, en un duelo que terminó con resultado engañoso.

La lucha comenzó con dominio alterno, donde Ripley impuso su poder físico en los primeros instantes, aunque B-Fab y Michin lograron responder con ataques coordinados para frenar su ofensiva.

Con el relevo de IYO SKY, el ritmo cambió por completo, destacando su agilidad y ataques aéreos, incluyendo un suicide dive que encendió al público y equilibró el combate.

Sin embargo, las rivales retomaron el control aislando a IYO durante varios minutos, castigándola con relevos constantes y aprovechando distracciones para mantenerla lejos de su esquina.

En medio del caos, incluso Jade Cargill intervino desde fuera del ring para perjudicar a Ripley, inclinando momentáneamente la balanza a favor de su equipo.

► Momento clave

El combate terminó cuando IYO SKY sorprendió a B-Fab con un roll-up, logrando la cuenta de tres y dándole la victoria a RHIYO.

► ¿Qué pasará?

A pesar del triunfo, Rhea Ripley e IYO SKY fueron completamente masacradas tras la lucha. Jade Cargill lideró un ataque junto a B-Fab y Michin, dejando a IYO castigada con un kendo stick y rematada con un Jade, mientras Ripley era incapaz de ayudar.

La victoria quedó opacada por una clara humillación de la retadora al Campeonato Mundial y su aliada.