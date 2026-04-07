Logan Paul, Austin Theory y IShowSpeed vs The Usos y LA Knight en Wrestlemania.

En combate individual, Austin Theory, acompañado por Logan Paul e IShowSpeed, se enfrentó a LA Knight en un duelo que terminó marcando el rumbo hacia WrestleMania.

La lucha comenzó con ventaja para LA Knight, quien tomó el control con derribos y ataques directos, obligando a Theory a salir del ring para recuperarse. El dominio inicial del “Megastar” se mantuvo con castigo dentro y fuera del cuadrilátero.

Theory logró equilibrar el combate al responder con ofensiva en el esquinero y ataques dirigidos, aprovechando cada oportunidad para frenar el ritmo de su rival. Aun así, Knight volvió a tomar impulso con una serie de movimientos que encendieron al público.

El combate se mantuvo parejo en la recta final, con intercambios constantes y ataques de alto impacto. LA Knight incluso llevó la acción hacia la mesa de comentaristas, mientras Logan Paul intentaba intervenir sin éxito en ese momento.

La situación cambió con la intervención directa de IShowSpeed, quien atacó a LA Knight desde fuera del ring. Esto generó distracciones que fueron aprovechadas por Theory para mantenerse en la pelea. Aunque los Usos llegaron para intentar emparejas las cosas, no lograron hacerlo.

► Momento clave

El desenlace llegó cuando Austin Theory sorprendió a LA Knight con un roll-up tras una distracción, consiguiendo la cuenta de tres, llevándose el combate.

► ¿Qué pasará?

Tras el combate, The Usos y LA Knight confrontaron a IShowSpeed, lo que derivó en la intervención de Theory y Logan Paul. Posteriormente, se hizo oficial una lucha en WrestleMania donde Logan Paul, Austin Theory y Speed enfrentarán a The Usos y LA Knight.