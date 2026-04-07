CM Punk se lanza contra Roman Reigns, Pat McAfee y precios de WrestleMania

El CM Punk protagonizó un intenso segmento en RAW, donde no se guardó nada al hablar de su rivalidad con Roman Reigns, pero también contra Pat McAfee y los precios de los boletos de WrestleMania.

► CM Punk explica por qué odia a Roman Reigns

Punk comenzó recordando lo ocurrido semanas atrás, cuando Reigns lo atacó con ayuda de su familia, lo que desató una cadena de represalias entre ambos.

“Es hora de que todos sepan por qué CM Punk odia a Roman”, declaró antes de subir a la mesa de comentaristas para lanzar sus críticas.

El luchador acusó a Reigns de ser una estrella creada por la empresa, a diferencia de él, a quien definió como un competidor auténtico e impredecible.

► CM Punk critica el legado de Reigns

Durante la promo, Punk no dudó en minimizar los logros de su rival, señalando que muchos de sus eventos estelares en WrestleMania no estuvieron a la altura.

También comparó al “Jefe Tribal” con The Rock, insinuando que ambos comparten una presencia intermitente en WWE. Además, lanzó comentarios sobre el entorno de Reigns, sugiriendo que ha contado con privilegios dentro de la empresa.

Con esta intervención, CM Punk dejó claro que la rivalidad con Roman Reigns está lejos de enfriarse, perfilándose como uno de los choques más intensos rumbo a WrestleMania.

► Criticó a Pat McAfee y pidió bajar precios para WrestleMania

En otro momento de la promo, Punk se dirigió directamente a Pat McAfee, a quien acusó de hablar demasiado durante las transmisiones. Esto tras su inclusión en la rivalidad entre Cody Rhodes y Randy Orton, lo cual no ha sido bien recibido por los fans.

Además, el luchador envió un mensaje directo a WWE para que reduzca los precios de las entradas de WrestleMania, buscando que todos los aficionados puedan asistir al evento.

Punk aseguró que quiere ver el recinto lleno cuando llegue el momento de su combate, reforzando su conexión con el público.

Las cosas se calientan rumbo a WrestleMania y CM Punk no se ha guardado nada rumbo al evento más improtante de WWE.