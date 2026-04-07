Dominik Mysterio ataca a Finn Bálor y calienta su duelo para WrestleMania

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El combate programado entre Finn Bálor y JD McDonagh no pudo llevarse a cabo luego de un ataque directo de Dominik Mysterio durante la entrada del irlandés.

Mysterio sorprendió a Bálor antes de que iniciara la lucha, tomando la ventaja con un ataque por la espalda. Aunque Finn intentó reaccionar y recuperar el control, la intervención de McDonagh inclinó nuevamente la balanza en su contra.

La situación escaló cuando Dominik utilizó su campeonato como arma para golpear a su excompañero, dejándolo vulnerable en el ring. Posteriormente, McDonagh le facilitó una silla metálica que fue utilizada para continuar el castigo.

El ataque dejó a Bálor sin posibilidad de competir, obligando a cancelar el combate programado. Dominik permaneció en el ring posando con el título, reforzando su dominio en el segmento.

► ¿Qué pasará?

El ataque intensifica la rivalidad entre Dominik Mysterio y Finn Bálor, quienes se enfrentarán en WrestleMania en un mano a mano.

LA LUCHA SIGUE...
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Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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