Alberto del Río detenido por presunta violencia doméstica

Se ha podido saber que el luchador mexicano Alberto del Río, exluchador de WWE y AAA, también conocido como «El Patrón», fue detenido luego de una presunta agresión física contra su esposa.

► Alberto del Río fue detenido tras acusaciones de presunta violencia doméstica

Así lo dio a conocer en exclusiva el sitio web de noticias denominado La Saga Oficial.

Alberto habría sido detenido como presunto responsable de violencia doméstica. Su esposa habría realizado un llamado de emergencia al C5 y la Guardia Civil acudió para arrestar a Alberto del Río, de 48 años de edad.

Su detención se dio en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital de San Luis Potosí, según reportó La Razón. De momento, no hay más detalles de lo ocurrido, ni se sabe cuál será la suerte a nivel jurídico del luchador.

https://twitter.com/LaSagaOficial/status/2041291375342416290