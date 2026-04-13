Carmelo Hayes no olvida sus ambiciones en WWE

Desde el 2014, la Batalla Campal en Memoria de André el Gigante se ha convertido en una tradición dentro de las festividades de la semana de WrestleMania de la WWE (excepto en la edición de 2020), y el excampeón NXT, Carmelo Hayes, se alzó como su último ganador en la edición del año pasado.

► Carmelo Hayes recuerda su victoria en la campal de Andre el Gigante

Durante una entrevista reciente con «The Battleground Podcast», Carmelo Hayes recordó la memorable victoria en la última Campal en honor a Andre el Gigante, a la vez que dejó en claro que su objetivo era buscar el oro en la WWE.

«Siempre he estado enfocado en el campeonato. No crecí diciendo que quería ganar la Batalla Campal de André el Gigante, pero fue genial. Sí que sentí que era una pequeña recompensa por mi esfuerzo, pero como dije, mi objetivo era el campeonato de todos modos, así que no me bastaba. No era solo decir: ‘Sí, gané la batalla campal’. No, era una sensación de querer ser un campeón. ¿Sabes a lo que me refiero? Esto está bien, pero ¿dónde está mi título? Busco el oro, pero fue un momento genial. La reacción del público fue increíble; fue genial escuchar que tanta gente estaba emocionada porque por fin estaba ganando impulso.»

En el momento de su victoria en la Batalla Campal de André el Gigante, Carmelo Hayes llevaba un año en el elenco principal. Sin embargo, no fue hasta diciembre del año pasado que Hayes finalmente cumplió su primer oro allí al destronar a Ilja Dragunov como Campeón de los Estados Unidos.