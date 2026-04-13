APC regresó al Studio Jenny de Nanterre (Francia) para celebrar Made In Heaven este pasado domingo 12 de abril, en lo que supuso su sexto show durante 2026 (el 10 de abril tuvo lugar un evento de su marca secundaria, Evolution),

Encabezando esta cita, ya comentado aquí, Kuro puso sobre la mesa el Campeonato Mundial APC con Cara Noir de retador. Y tres oros más tuvieron presencia: JGU buscó conservar el Campeonato Femenil APC frente a Emersyn Jayne, Erin Ordo hacer lo propio con el Campeonato Europeo APC ante Danny Black y Suplex Republik prolongar su reinado como Campeones de Parejas APC a costa de The Freshnas.

Completaron el cartel un Gauntlet para determinar nuevos contendientes a dicho cetro de duplas, un duelo entre Mecca y Nate Prince y un baile a tres con AD Leonis, Josh T y Leedz Lewis.

APC Breakpoint pudo seguirse en directo vía canal de YouTube de la promotora, donde está disponible para su visionado.

► La Resistencia

CAMPEONATO EUROPEO APC: Erin Ordo (c) derrotó a Danny Black para retener el título . Venía Ordo de defender su presea en RIOT: Pesos Pesados, como ya comentamos. Bastante respaldo tuvo Black, con cánticos de «nouveau champion», y este dominó los primeros compases, mostrando mayor aplomo cuando Ordo quiso ir de tú a tú con él por ver quién era el mejor crucero. Ordo, entonces, se puso más agresivo, lo que enfureció a Black, quien casi acaba descalificado por tundir en una esquina al francés, ganándose entonces algunos abucheos del público. Muy cerca estuvo de coronarse cuando atrapó a Ordo y convirtió un intento de tijeras en una Sit-Out Powerbomb. Los últimos minutos fueron brillantes porque los protagonistas no cayeron en las habituales secuencias, sino que aportaron un toque extra de dureza, con ambos ensangrentados. Así, un Black exhausto intentó una última ofensiva antes de que Ordo le pisara la cabeza por segunda vez, ahora en la orilla del ring, y lo rematara con un Shooting Star Press. ♠♠♠♠1/4 Black alzó el brazo de Ordo en las postrimerías.

. Venía Ordo de defender su presea en RIOT: Pesos Pesados, como ya comentamos. Bastante respaldo tuvo Black, con cánticos de «nouveau champion», y este dominó los primeros compases, mostrando mayor aplomo cuando Ordo quiso ir de tú a tú con él por ver quién era el mejor crucero. Ordo, entonces, se puso más agresivo, lo que enfureció a Black, quien casi acaba descalificado por tundir en una esquina al francés, ganándose entonces algunos abucheos del público. Muy cerca estuvo de coronarse cuando atrapó a Ordo y convirtió un intento de tijeras en una Sit-Out Powerbomb. Los últimos minutos fueron brillantes porque los protagonistas no cayeron en las habituales secuencias, sino que aportaron un toque extra de dureza, con ambos ensangrentados. Así, un Black exhausto intentó una última ofensiva antes de que Ordo le pisara la cabeza por segunda vez, ahora en la orilla del ring, y lo rematara con un Shooting Star Press. Black alzó el brazo de Ordo en las postrimerías. GAUNTLET POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO DE PAREJAS APC: La Tactique (Thiago Montero & Griff) derrotaron a Starboyz (Lio Jayce & Jadon Carter), Céline Faery & Ravage y Bad Terms (Andre Levissieux & Vinzo) . Velocidad crucero, nunca mejor dicho, tuvo la primera pugna, entre Starboyz y Bad Terms. En apenas cinco minutos, y luego de varias secuencias muy vistosas, un Super Zig Zag sobre Levissieux y el pin hicieron que Bad Terms quedaran eliminados. Los siguientes en salir fueron Céline Faery y Ravage, cuya experiencia les hizo estar un paso por delante de los mozalbetes, pero en última instancia, sus desavenencias provocaron que fueran sorprendidos con sendas rodadas a espaldas. Turno para La Tactique, que entró muy rudamente, pillando desprevenidos a Starboyz y el agotamiento de estos los condujo a la cuenta de tres, tras un DDT invertido de Montero sobre Jayce que tuvo el refuerzo de una patada de Griff desde el esquinero. ♠♠♠ 3/4

. Velocidad crucero, nunca mejor dicho, tuvo la primera pugna, entre Starboyz y Bad Terms. En apenas cinco minutos, y luego de varias secuencias muy vistosas, un Super Zig Zag sobre Levissieux y el pin hicieron que Bad Terms quedaran eliminados. Los siguientes en salir fueron Céline Faery y Ravage, cuya experiencia les hizo estar un paso por delante de los mozalbetes, pero en última instancia, sus desavenencias provocaron que fueran sorprendidos con sendas rodadas a espaldas. Turno para La Tactique, que entró muy rudamente, pillando desprevenidos a Starboyz y el agotamiento de estos los condujo a la cuenta de tres, tras un DDT invertido de Montero sobre Jayce que tuvo el refuerzo de una patada de Griff desde el esquinero. ♠♠♠ LUCHA A TRES BANDAS: Josh T derrotó a Leedz Lewis y AD Leonis . Difícil ejecutar mayor cantidad de movimientos en apenas nueve minutos, con un ritmo tan frenético que el combate acabó resintiéndose, pues apenas hubo tiempo para que ninguna secuencia dejara demasiado poso. Lewis, favorito del público, se destapó como el «MVP», con las mejores ofensivas y en algunos «spots» guiando a sus propios partenaires. Y no encajó el pin, sino Leonis, luego de que este intentara su remate, T lo recibiera con un Leg Lariat y lo rematara con la Blue Thunder Bomb en modo helicóptero para ponerlo de espaldas planas. ♠♠♠3/4

. Difícil ejecutar mayor cantidad de movimientos en apenas nueve minutos, con un ritmo tan frenético que el combate acabó resintiéndose, pues apenas hubo tiempo para que ninguna secuencia dejara demasiado poso. Lewis, favorito del público, se destapó como el «MVP», con las mejores ofensivas y en algunos «spots» guiando a sus propios partenaires. Y no encajó el pin, sino Leonis, luego de que este intentara su remate, T lo recibiera con un Leg Lariat y lo rematara con la Blue Thunder Bomb en modo helicóptero para ponerlo de espaldas planas. Mecca derrotó a Nate Prince . En el epílogo del anterior show de APC, Prince buscó canjear su oportunidad titular para destronar a Kuro, pero Mecca quiso atacar a «Mr. Hype», fastidiándole el plan a Prince. Se tenían ganas, pues, y la golpiza comenzó antes de que sonara la campana, con la seguridad interviniendo sin éxito. Buen cambio de estilo tras el baile a tres, tomando aquí un cariz de «brawl» que casaba con la inquina vendida. Prince resistió un Muscle Buster de un Mecca muy loco, que hasta le mordió, y pudo reponerse devolviéndole el guante con una Ganso Bomb. Mecca tuvo momentos en modo «Murder Ibushi» también emulados por Prince, tocado de su brazo derecho. Pero finalmente, Mecca fue más «Murder Ibushi» que Prince y ante la inefectividad de una Ganso Bomb, recurrió a un Mataleón con el que su rival terminó en brazos de Morfeo. Esos puntos donde no se vendieron los ataques lucieron un tanto excesivos, aunque no empañaron la calidad del combate. ♠♠♠♠ Josh T ayudó a Prince a volver a vestidores, lo que no gustó mucho a Mecca. Parece que el «Big Dawg» será el siguiente retador por el Campeonato APC. No le pierdan ojo a Prince, porque el tipo lo tiene todo para triunfar en grandes empresas.

. En el epílogo del anterior show de APC, Prince buscó canjear su oportunidad titular para destronar a Kuro, pero Mecca quiso atacar a «Mr. Hype», fastidiándole el plan a Prince. Se tenían ganas, pues, y la golpiza comenzó antes de que sonara la campana, con la seguridad interviniendo sin éxito. Buen cambio de estilo tras el baile a tres, tomando aquí un cariz de «brawl» que casaba con la inquina vendida. Prince resistió un Muscle Buster de un Mecca muy loco, que hasta le mordió, y pudo reponerse devolviéndole el guante con una Ganso Bomb. Mecca tuvo momentos en modo «Murder Ibushi» también emulados por Prince, tocado de su brazo derecho. Pero finalmente, Mecca fue más «Murder Ibushi» que Prince y ante la inefectividad de una Ganso Bomb, recurrió a un Mataleón con el que su rival terminó en brazos de Morfeo. Esos puntos donde no se vendieron los ataques lucieron un tanto excesivos, aunque no empañaron la calidad del combate. Josh T ayudó a Prince a volver a vestidores, lo que no gustó mucho a Mecca. Parece que el «Big Dawg» será el siguiente retador por el Campeonato APC. No le pierdan ojo a Prince, porque el tipo lo tiene todo para triunfar en grandes empresas. CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) (c) derrotaron a The Freshnas (Fabio y Martin Steers) para retener el título . No faltó el toque de comedia, estando los Freshnas de por medio. Fabio se valió de un doble golpe bajo tras distraer al árbitro y así los irlandeses se pusieron al volante, continuando con sus tácticas rudas que sólo hicieron incrementar los cánticos de «Yes, we plex». Nadie contemplaba un cambio titular, aunque las movidas aéreas de los aspirantes pusieran en apuros a los campeones y un Destroyer asistido sobre Eriti dejara la cuenta de tres en 2.99. Eriti logró reponerse, hacer el tag a Bolat, juntos sacar del ring a Steers y tumbar a Fabio con su Style Clash en estéreo. 1, 2 y 3: Suplex Republik continúan reinando. Octava defensa exitosa desde que conquistaran sus correas el pasado agosto. ♠♠♠3/4 Thiago Montero y Griff los asaltaron en el poscombate, siendo repelidos

. No faltó el toque de comedia, estando los Freshnas de por medio. Fabio se valió de un doble golpe bajo tras distraer al árbitro y así los irlandeses se pusieron al volante, continuando con sus tácticas rudas que sólo hicieron incrementar los cánticos de «Yes, we plex». Nadie contemplaba un cambio titular, aunque las movidas aéreas de los aspirantes pusieran en apuros a los campeones y un Destroyer asistido sobre Eriti dejara la cuenta de tres en 2.99. Eriti logró reponerse, hacer el tag a Bolat, juntos sacar del ring a Steers y tumbar a Fabio con su Style Clash en estéreo. 1, 2 y 3: Suplex Republik continúan reinando. Octava defensa exitosa desde que conquistaran sus correas el pasado agosto. Thiago Montero y Griff los asaltaron en el poscombate, siendo repelidos CAMPEONATO FEMENIL APC: JGU (c) derrotó a Emersyn Jayne para retener el título . Jayne ejerció de rudaza, pero sin valerse de trampeos, con un estilo más agresivo de lo habitual y prescindiendo de sus movidas más espectaculares. La lucha supuso una exhibición de dureza para Jayne, dominante durante casi todos los compases, y de resiliencia para JGU, quien poco menos sobrevivió a la retadora. En los últimos compases la batalla estuvo pareja, Jayne sorprendió a JGU mediante un Cutter desde el esquinero, la francesa no sucumbió al pin y mientras la inglesa reclamaba que la cuenta había llegado a tres, fue sorprendida con un Mataleón transicionado en Dragon Sleeper, por el que se rindió. Pudo haber tenido mayor duración, pero buen combate. ♠♠♠ 3/4

. Jayne ejerció de rudaza, pero sin valerse de trampeos, con un estilo más agresivo de lo habitual y prescindiendo de sus movidas más espectaculares. La lucha supuso una exhibición de dureza para Jayne, dominante durante casi todos los compases, y de resiliencia para JGU, quien poco menos sobrevivió a la retadora. En los últimos compases la batalla estuvo pareja, Jayne sorprendió a JGU mediante un Cutter desde el esquinero, la francesa no sucumbió al pin y mientras la inglesa reclamaba que la cuenta había llegado a tres, fue sorprendida con un Mataleón transicionado en Dragon Sleeper, por el que se rindió. Pudo haber tenido mayor duración, pero buen combate. ♠♠♠ CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) derrotó a Cara Noir para retener el título . Noir compitió con su apariencia clásica de «face», sin el pelo engominado que presenta en PROGRESS, donde ahora es rudo, y los presentes clamaron «new champ», luego de que sacara de quicio a Kuro gracias a su mayor capacidad de llaveo y de responder a cualquier ofensiva que el francés le lanzaba. El duelo se terminó de romper a raíz del Package Piledriver que Kuro recibió en la orilla del ring, que tuvo un efecto de acicate en el campeón, dejando ensangrentada la boca del «Black Swan». Se lanzaron entonces lo mejor de sus arsenales: Madame Guillotine, Blackout Sleeper, Martinete, Doommaker (Ripcord Lariat), y ninguno quiso sucumbir. Noir buscó un segundo Package Piledriver, Kuro lo convirtió en otro Ripcord Lariat, que tampoco lo condujo al pin. Entonces, aplicó un tercero y ya sí, Noir no pudo salirse de la cuenta de tres. Otro notable estelar de APC. ♠♠♠♠1/4 Acabado el encuentro, Kuro mostró sus respetos a Noir, que se marchó entre el calor del público.

. Noir compitió con su apariencia clásica de «face», sin el pelo engominado que presenta en PROGRESS, donde ahora es rudo, y los presentes clamaron «new champ», luego de que sacara de quicio a Kuro gracias a su mayor capacidad de llaveo y de responder a cualquier ofensiva que el francés le lanzaba. El duelo se terminó de romper a raíz del Package Piledriver que Kuro recibió en la orilla del ring, que tuvo un efecto de acicate en el campeón, dejando ensangrentada la boca del «Black Swan». Se lanzaron entonces lo mejor de sus arsenales: Madame Guillotine, Blackout Sleeper, Martinete, Doommaker (Ripcord Lariat), y ninguno quiso sucumbir. Noir buscó un segundo Package Piledriver, Kuro lo convirtió en otro Ripcord Lariat, que tampoco lo condujo al pin. Entonces, aplicó un tercero y ya sí, Noir no pudo salirse de la cuenta de tres. Otro notable estelar de APC. Acabado el encuentro, Kuro mostró sus respetos a Noir, que se marchó entre el calor del público. Como epílogo, se anunció que para el siguiente show de APC, Grand Casino (30 de mayo), Kuro defenderá su oro ante Ricochet. Connor Mills también apareció en el vídeo promocional.

⇒ Made In Heaven fue un ejemplo de cómo valerse de figuras foráneas para dotar de mayor caché a tu show y elevar a tus talentos de la casa, conjuntando una suerte de Francia vs. Islas Británicas donde todos los locales salieron vencedores. Probablemente la mejor velada de APC este año junto con la de su aniversario y junto con Battlestar, sin ningún punto menor, aunque los resultados de los encuentros titulares se antojaran previsibles. Recordatorio mensual: seguir APC es gratis; obviando que las tarifas de internet no caen del cielo, claro.

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