Dragon Dia anuncia su salida de Dragon Gate

El luchador japonés Dragon Dia dio a conocer, mediante un comunicado en sus redes sociales, que está fuera de Dragon Gate.

► Dragon Dia dejó Dragon Gate

La ruptura entre Dragon Dia y la empresa, parece no ser del todo amistosa, lo cual resulta lamentable, ya que ha estado con la promoción desde 2018, cuando debutó.

El luchador especificó que se tomará un descanso de la competición, luego del 31 de marzo, fecha en que terminó su contrato. Sin embargo, hay fuertes rumores en redes sociales sobre su posible llegada a NJPW. Dragon Dia participó en los torneos de NJPW Best of Super Jr y Super Junior Tag League en 2024 y 2025, donde tuvo una actuación destacada en ambas ocasiones.

Además, el gladiador señaló que su nombre luchístico cambiara a simplemente DIA.

En su comunicado, Dragon Día expresó:

En primer lugar, les pido disculpas sinceramente por la repentina interrupción de mis apariciones en los partidos y de mis actualizaciones en las redes sociales, y por la preocupación que les he causado. He mantenido varias conversaciones con la organización sobre el futuro y, tras considerar las perspectivas de ambas partes, hemos llegado a la conclusión de que lo mejor para cada uno es seguir caminos separados. Por ello, y pensando en mi propio futuro y mistento, dejaré la organización a finales de este mes. Además, como periodo de descanso y preparación para lo que venga, suspenderé temporalmente mis actividades a partir del 1 de abril. Las experiencias y lecciones que he aprendido a través de la organización son un tesoro invaluable para mí. Estoy sinceramente agradecido con todos los involucrados. También quiero expresar una vez más mi más sincero agradecimiento a todos los fanáticos que me han apoyado día tras día. De ahora en adelante, seguiré el camino en el que creo y continuaré esforzándome para poder subir al ring como una versión aún más madura de mí mismo. Les agradezco su continuo apoyo.

Con 27 años de edad y ocho como luchador profesional, Dragon Día debuyó en 2018 como un luchador enmascarado, protegido de Dragon Kid. En diciembre de 2021 perdió la máscara en una lucha de apuestas donde cayó ante Diamante. Fue Campeon Open the Brave Gate en dos ocasiones, así como del Campeonato Open The Twin Gate y Open the Triangle Gate.