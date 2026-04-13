Stardom: Algunas luchadoras no viajarán a Estados Unidos por problemas de visa

Stardom dio a conocer que algunas de las luchadoras que estaban programadas para participar en Las Vegas, Neveda, Estados Unidos, no podrá luchar por problemas con su visa.

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Como parte del Palms Slam Fest, Stardom ofrecerá un evento el 17 de abril en el Pearl Concert Theater. La cartelera de dicha función se ha modificado, ya que la empresa anunció que, debido a un proceso de visado inusualmente largo, Maki Itoh, Yuria Hime y Fuwa-chan no podrán viajar a Estados Unidos y en consecuencia, se perderán sus próximos espectáculos en Las Vegas debido a retrasos en la tramitación de sus visas.

A través de un comunicado, Stardom señaló:

Debido a un período de procesamiento de visas inesperadamente largo para algunas luchadoras que participarían en el evento de Las Vegas, Estados Unidos, sus visas no se emitieron a tiempo para los combates programados. La cartelera actualizada se anunciará tan pronto como esté finalizada. Pedimos disculpas sinceras por cualquier inconveniente o preocupación que esto haya podido causar a todos los que esperaban con ilusión este evento.

Una de las luchadoras afectadas fue la popular Maki Itoh, quien manifestó su descontento por esta situación:

Hola, fans de Maki Itoh, Debido a problemas con la visa, he tenido que cancelar todas mis reservas en Estados Unidos para este mes de abril. Lo siento mucho por todos los que tenían ganas de verme. Mi equipo hizo todo lo posible para intentar solucionar esto, pero parece que el mundo está un poco complicado en estos momentos. Pero no se preocupen, ¡volveré a Estados Unidos sin duda!

Taro Okada, el presidente de Stardom también habló al respecto:

Si bien Stardom hizo todo lo posible por su parte para que las luchadoras viajaran, la promotora seguirá buscando fortalecer sus procesos en el futuro, ya que Stardom aspira a continuar su expansión internacional.

«American Dream 2026», el evento del 17 de abril, tendrá como lucha estelar, la disputa por el Campeonato Femenino NJPW STRONG entre la monarca reinante Alex Windsor y Saya Iida. Además, se contará con la participación especia de luchadoras como: Willow Nightingale, Harley Cameron, Kris Statlander y Mina Shirakawa.

En cuanto se confirme el cartel definitivo de esta función, lo daremos a conocer.