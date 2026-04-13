3×3: Lo mejor y lo peor de AEW DYNASTY 2026

AEW DYNASTY 2026.— Este domingo se celebró AEW Grand Slam Australia 2026. El estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial AEW entre Kenny Omega y MJF, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE DYNASTY 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW DYNASTY 2026.

LO PEOR

► 2- Demasiado largo

Aunque hubo menos combates que otros PPV, el evento siguió siendo demasiado largo, y parte de ello son la extensión de algunos de los combates, que no necesitaban ser tan largos.

► 1- The Dogs vs. The Conglomeration

Una lucha que se recortó debido a la posible lesión de Gabe Kidd, que condicionó su desarrollo. Más allá de eso, el reinado de The Dogs como Campeones de Tríos solo duró 24 horas, tras haber ganado los títulos en Collision.

LO MEJOR

► 3- MJF vs. Kenny Omega

Esto no necesitaba durar casi 40 minutos, pero ambos contaron una historia bastante buena: Omega no pudo hacer buenas coberturas, lo que permitió a MJF mantenerse en el ring demasiado tiempo, y finalmente eso, sumado al deterioro físico, le pasó factura al retador. El final con el árbitro golpeado es algo que ya cansa, y sucede todo el tiempo, especialmente en las luchas de MJF. Aun así, en general fue una lucha bastante buena.

► 2- Jon Moxley vs. Will Ospreay

En general, el combate estuvo bastante bien construido. Ospreay empezó con mucha energía, pero se centró más en lastimar a Moxley que en ganar, lo que al final le pasó factura. Podría haber prescindido de esa última patada, considerando lo que la precedió, pero puede que tú opines diferente. Sin embargo, estos dos se complementan bien: una buena combinación de fuerza física, técnica y una cuota de violencia intensa.

► 1- FTR vs. Cope y Christian

Excelente lucha por parejas. Ambos equipos son geniales y se compenetraron a la perfección. Hubo momentos de gran tensión y salvadas ingeniosas; el público estuvo muy animado prácticamente todo el tiempo. No se puede pedir más, el tiempo pasó volando.