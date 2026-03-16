3×3: Lo mejor y lo peor de AEW REVOLUTION 2026

AEW REVOLUTION 2026.— Este domingo se celebró AEW Grand Slam Australia 2026. El estelar fue la lucha por el Campeonato Mundial AEW entre Hangman Page y MJF, con victoria de este último.

LO MEJOR Y LO PEOR DE GRAND SLAM AUSTRALIA 2026

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW REVOLUTION 2026.

LO PEOR

► 2- Babes of Wrath vs. Lena Cross y Megan Bayne

Tuvo apenas cinco minutos de lucha, aunque las retadoras demostraron un dominio absoluto para hacerse con el campeonato. Bayne necesitaba el título desde hace tiempo, y si van a seguir dándole protagonismo a Kross, esta es una buena estrategia para revitalizar la división de parejas.

► 1- Darby Allin, Orange Cassidy y Roderick Strong vs. The Dogs

Esto realmente no tenía por qué estar en este PPV, considerando que el propósito era darle a The Dogs una gran victoria en PPV (quienes perdieron). La acción estuvo bien, pero hay algunas decisiones cuestionables.

LO MEJOR

► 3- Andrade El Ídolo vs. Bandido

Fue un combate genial, y Bandido superándose aún más de lo habitual demuestra lo creativo y talentoso que es, con un 21-Plex espectacular. Andrade probablemente esté en su mejor momento e hizo un gran remate. Esto superó con creces las expectativas.

► 2- Jon Moxley vs. Konosuke Takeshita

Brutal combate. Takeshita sobrevivió a todo, pero Moxley fue demasiado implacable. Ambos hicieron un trabajo fantástico, pero Takeshita, en particular, lució fenomenal, aunque se quedó corto en el resultado.

► 1- FTR vs. The Young Bucks

Aunque parece que ya hemos visto todo lo que estos dos equipos tienen para ofrecer en sus enfrentamientos, pero este fue un gran combate por parejas con la intensidad añadida de esta etapa de la rivalidad, y de hecho sacaron a relucir algunas cosas nuevas, como esos brutales suplex desde el borde del ring. Puede que los falsos finales no sean del agrado de todos, pero sin duda fue emocionante. Además, tuvo el añadido del regreso de Cope y Christian, quienes volverán a hacer equipo por última vez.